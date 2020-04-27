Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 27 апреля в Иркутской области потушено 20 лесных пожаров. Локализовать удалось два возгорания, еще шесть продолжают действовать. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Из 20 потушенных возгораний восемь – вновь зарегистрированные: три – в Аларском районе, два – в Тайшетском, по одному – в Усольском, Усть-Удинском и Заларинском районах. Также потушено 12 ранее обнаруженных пожаров: два – в Качугском районе, по одному – в Аларском, Усольском, Слюдянском, Усть-Удинском, Зиминском, Ольхонском, Братском, Чунском, Куйтунском и Тайшетском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила почти 3,5 тысячи га, в том числе 2697,5 га покрыты лесом.

Локализовать накануне удалось один вновь обнаруженный лесной пожар в Иркутском районе. Также в локализованном состоянии на утро 28 апреля перешел очаг, зарегистрированный в Качугском районе 21 апреля. Общая площадь двух этих пожаров составляет 4518 га, в том числе 1318 га, покрытых лесом.

Действовавшими оставались шесть возгораний. Вновь обнаруженных – пять: в Братском районе – два, по одному – в Шелеховском, Качугском и Чунском районах. Также действует один ранее зарегистрированный пожар в Качугском районе. Общая площадь этих очагов – 644,8 га, из которых 613,8 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, семь пожаров зарегистрированы на арендованных участках, 22 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 24 случаях в 13 районах. Причиной пяти пожаров стал переход огня в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 27 апреля было задействовано 58 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 343 работника лесной охраны, 172 мобилизованных гражданина и 156 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два легкомоторных самолета и два Ан-2. Общий налет авиационной техники составил 16 часа 40 минут.