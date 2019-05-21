|Экономика / Бизнес
|22.05.2019
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Заключение экспертизы по «Усольехимпрому» ожидают до конца мая
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Усолье-Сибирское, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области ожидает до конца мая получить заключение экспертизы по рекультивации отходов «Усольехимпрома». Об этом 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области рассказал министр природных ресурсов региона Андрей Крючков.
По его словам, после получения положительной экспертизы, финансирование на объект планируется получить в 2020 году.
Напомним, проблема с «Усольехимпромом» находится на повестке уже более 20 лет, но только сейчас дело удалось сдвинуть с мёртвой точки. Промплощадку в марте взяли под охрану до конца года, поскольку её расхищали, неоднократно на территории вспыхивали пожары.
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