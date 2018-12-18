Закон о предоставлении жителям Приангарья древесины для строительства и отопления принят в окончательном чтении

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В окончательном чтении принят проект закона, направленный на упрощение механизма реализации права жителей Иркутской области на заготовку древесины для строительства и отопления посредством предоставления лесоматериалов. Вопрос был рассмотрен на сессии Законодательного собрания региона 18 декабря.

Как сообщает пресс-служба ЗС, новым законом предусмотрено, что лесоматериалы – брус, доска и топливная древесина – будут предоставляться за счет средств областных государственных автономных учреждений, подведомственных министерству лесного комплекса области. Также законом определены нормативы предоставления лесоматериалов, порядок учета граждан, имеющих право на получение лесоматериалов, и порядок подачи заявления для получения лесоматериалов.

Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Роман Габов подчеркнул, что над законопроектом была проведена большая совместная с правительством области работы, были учтены многие замечания и предложения депутатов областного парламента. Как было отмечено, поступающие многочисленные обращения граждан, прежде всего пенсионеров, инвалидов и малоимущего населения, а также глав муниципальных образований связаны с вопросом определения подрядчика для заготовки и вывозки леса, ведь, как правило, граждане, заключившие договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, не имеют технической возможности для самостоятельной заготовки. Закон не только упростит механизм получения древесины для граждан, но и уменьшит количество незаконных рубок за счет ликвидации подрядных схем.

В рамках работы над документом во втором чтении были одобрены поправки депутатов ЗС Романа Габова и Виталия Перетолчина. В частности, по предложению парламентариев уточнены виды и сорта пиломатериалов, предоставляемых для строительства, а также прописаны социально незащищенные категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление лесоматериалов. Кроме того, была одобрена поправка, направленная на определение правового, антикоррупционного механизма заготовки древесины по исключительным случаям для изготовления лесоматериалов.

Подводя итог обсуждения, вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, курирующий вопросы в сфере природопользования, заметил, что в рамках совершенствования механизмов обеспечения граждан древесиной для собственных нужд сегодня стоит задача также по увеличению нормативов для предоставления древесины бесплатно.

– Сегодня, согласно закону, гражданин для строительства может получить 20 кубометров пиломатериалов, этого хватит, чтобы построить дом площадью около 40 квадратных метров, а не дома для большой семьи, тем более многодетной. Уверен, что нормативы для жителей самого лесного региона в России должны быть пересмотрены. Это задача для нашей дальнейшей работы, – подытожил Кузьма Алдаров.

Также на заседании сессии депутаты рассмотрели и приняли во втором окончательном чтении изменения в областной закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд». Напомним, проект закона разработан с целью дополнения перечня видов недревесных лесных ресурсов, сбор которых осуществляется гражданами для собственных нужд, понятием «валежник». Это понятие было установлено приказом Минприроды России от 16 июля 2018 года №325. Также проектом закона устанавливается порядок заготовки и сбора валежника гражданами для собственных нужд на территории Иркутской области. В ходе работы над законопроектом депутатами Законодательного собрания, а именно вице-спикером областного парламента Кузьмой Алдаровым, депутатами Романом Габовым, Виталием Перетолчиным и Светланой Петрук, был подготовлен ряд поправок.