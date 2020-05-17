Законопроекты о налоговых льготах для бизнеса Приангарья рассмотрят на очередной сессии ЗС

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законопроекты о налоговых льготах для бизнеса Приангарья рассмотрят на очередной сессии Законодательного собрания. Антикризисный план депутатов-коммунистов, вынесенный на внеочередное заседание 18 мая, большинством голосов решили не рассматривать из-за наличия альтернативной версии закона.

Напомним, на рассмотрении в Заксобрании Иркутской области оказалось две версии законопроектов, направленных на поддержку предпринимателей региона, пострадавших от пандемии коронавируса. Первый пакет мер поддержки подготовила консолидированная группа депутатов, в которую вошли члены партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и другие. Второй, альтернативный, подготовили члены фракции КПРФ. Для работы над ними создали две рабочие группы.

На заседании 30 апреля рабочая группа под председательством Натальи Дикусаровой, посоветовавшись с бизнесменами региона, взяла за основу законы консолидированной команды парламентариев, так как они обширнее и в большей степени охватывают пострадавшие отрасли экономики. Проработанные проекты должны были рассматриваться на очередной сессии облпарламента 20 мая.

Тем не менее, депутаты-коммунисты настояли на том, чтобы их законопроекты были рассмотрены на внеочередной сессии 18 мая.

На заседании, длившемся больше двух часов, депутаты пытались прийти к консенсусу и мирно и безболезненно отложить рассмотрение проектов КПРФ до очередной сессии. По регламенту Заксобрания, альтернативные законы должны обсуждаться в рамках одного заседания, чтобы путем рейтингового голосования был принят какой-то один. Однако в повестку внеочередной сессии не вошли законы консолидированной группы депутатов.

– Вопросы поддержки бизнеса – самая актуальная, самая важная тема, которую мы безусловно должны обсуждать на площадке всех органов государственной власти и публичной плоскости. Хочу сказать, что именно этим вопросом мы и занимаемся уже продолжительное время. Указанный проект закона, о котором говорят коллеги, предложили который рассматривать на внеочередной сессии ЗС, он входит в орбиту обсуждения того пакета законов о налоговой поддержке малого и среднего предпринимательства, – отметила Наталья Дикусарова. – Рабочая группа обсуждает все варианты законов, чтобы выработать единую позицию и один единый вариант закона, который бы учел все необходимые меры поддержи и оказал в полной мере поддержку бизнесу. Поэтому я прошу рассматривать указанные проекты с учетом наличия альтернативы, позволить рабочей группе завершить работу по указанным проектам закона в соответствии с мнением предпринимателей.

Депутат Антон Романов предложил рассматривать имеющиеся на сегодняшней сессии законопроекты, потому что предприниматели ждут помощи от Заксобрания и правительства региона и затягивать этот процесс нельзя. Андрей Левченко предложил коллегам-депутатам, которые не хотят обсуждать законопроекты коммунистов, просто снять их с повестки, как это уже было раньше. Однако парламентарий Виктор Побойкин предложил прекратить дискуссию и перейти к следующему вопросу. За его предложение проголосовало большинство из присутствующих на сессии. Аналогичным образом поступили с другими законопроектами, предложенными фракцией КПРФ.

Председатель Законодательного собрания Александр Ведерников подчеркнул, что на сегодняшний день на федеральном уровне принято решение об отсрочке уплаты налогов на полгода, в связи с чем рассмотрение законопроектов о предоставлении налоговых льгот для бизнеса может пройти в плановом режиме для выработки наиболее взвешенного решения.

– С учетом того, что федеральный законодатель отсрочил выплаты налогов до октября-ноября, срочности нет. Идет нормальная планомерная работа в рабочих группах, одна из которых занимается налоговыми льготами по областным налогам, вторая – по муниципальным, – отметил спикер ЗС.

При этом заместитель председателя Законодательного собрания Лариса Егорова подчеркнула, что очередная сессия, на которой планируется рассмотреть законопроекты о поддержки малого и среднего предпринимательства пройдет 20 мая, то есть через два дня. В связи с чем непонятна спешка, в которой фракция КПРФ предлагает принять внесенные ими законопроекты.

Андрей Левченко заявил, что не сняв вопросы с повестки и не заслушав их, председатель ЗС Александр Ведерников нарушил регламент работы облпарламента, поэтому фракция коммунистов намерена обратиться в суд. На этом заседание внеочередной сессии завершилось.