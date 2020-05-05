Заксобрание: фермеров Приангарья необходимо обеспечить древесиной на льготных условиях

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области будут настаивать на принятии в регионе альтернативного закона, направленного на обеспечение фермеров древесиной на льготных условиях. Об этом было заявлено в ходе рабочей поездки вице-спикера областного парламента Кузьмы Алдарова и председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Романа Габова в Заларинский район.

Как сообщает пресс-служба ЗС, парламентарии посетили ряд крестьянско-фермерских хозяйств, оценив подготовку к посевной кампании и обсудив с фермерами проблемы отрасли.

Как напомнил Кузьма Алдаров, областной закон об исключительных случаях заготовки древесины, предусматривающий для фермеров такую меру поддержки как выделение древесины, был отменен по настоянию прокуратуры. Сейчас же, заметил вице-спикер, у фермеров нет древесины даже на то, чтобы огородить свои поля, между тем остро стоит проблема потравы посевов.

Так, по словам фермера Андрея Распутина, чье хозяйство расположено в деревне Сорты Заларинского района, сегодня нет никаких законных способов остановить скот, беспрепятственно пасущийся на чужих полях, а полностью огородить поле в несколько тысяч гектаров будет стоить хозяйству немалых денег.

– Объемы посевных площадей в регионе очень серьезные, и потрава посевов действительно больная тема для многих сельхозтоваропроизводителей, – подчеркнул Кузьма Алдаров. – Имея такие богатые лесные ресурсы, мы элементарно не можем обеспечить селян древесиной даже в минимальных объемах. В ближайшее время эта проблема будет рассмотрена совместно с региональным министерством сельского хозяйства.

Роман Габов отметил, что древесину использовали не только для строительства ограждений, но и для проведения ремонта сельскохозяйственных построек. Кроме того, по словам председателя профильного комитета, заготовка древесины обеспечивала сезонную занятость фермеров.

– Из 35 млн куб. заготавливаемой в регионе древесины сельхозтоваропроизводители получали около 1 %, это капля в море. Но эффект от такой поддержки был существенным, – считает депутат. – В рамках рабочей поездки мы еще раз убедились, что потребность в ней есть, а значит необходимо рассмотреть возможность разработки и принятия альтернативного областного закона.

Также, добавил Роман Габов, необходимо устранить пробел в законодательстве, касающийся отсутствия какой-либо ответственности собственников скота за потраву чужих посевов. По его мнению, в первую очередь, нужно разработать механизм идентификации животных – скот должен быть заклеймен или чипирован.

Среди других проблем фермеры озвучили и нехватку сельскохозяйственной техники. Владелец КФХ в селе Моисеевка Евгений Гусаров рассказал, что не хватает мощностей для уборки урожая. В прошлом году около 20% урожая осталось в поле. По словам Романа Габова, вместе с правительством депутаты рассмотрят возможность разработки программы по субсидированию покупки техники под более низкий процент софинансирования для сельхозтоваропроизводителей.