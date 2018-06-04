Заксобранию Иркутской области рекомендовали принять законопроект о трансфертах из областного бюджета муниципалитетам

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 4 июня парламентарии рекомендовали к принятию на сессии в первом чтении четыре законопроекта. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

В частности, комитетом одобрен проект закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области за 2017 год». Как рассказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Татьяна Захарова, доходы бюджета фонда за 2017 год исполнены в сумме 32,4 млрд рублей, что составляет 99,9% от плана, расходы составили 31,97 млрд рублей или 97,9% к плану. Председатель комитета, вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова спросила о реализации в прошлом году программы «Земский доктор». Заместитель министра ответила, что выплаты в прошлом году получили 90 врачей.

В первом чтении члены комитета рекомендовали принять на сессии проект закона «О внесении изменений в статью 4 закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», внесенный мэром Братска Сергеем Серебренниковым. Законопроектом предлагается установить единые требования к распределению субсидий из областного бюджета муниципальным бюджетам, в том числе в части установления предельного уровня софинансирования расходных обязательств по аналогии с требованиями, установленными к субсидиям из федерального бюджета.

Законопроектом «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», авторами которого стали депутаты Сергей Брилка и Наталья Дикусарова, предлагается, в частности, закрепить, что Ассоциация муниципальных образований принимает участие в публичных слушаниях по бюджету.

Также предлагается, разрешить менять основные параметры областного бюджета в рамках второго чтения законопроекта о бюджете в случаях уточнения объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо в связи с изменениями бюджетного законодательства РФ, приводящими к увеличению или снижению доходов областного бюджета.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета рассматривать также сводный доклад о ходе реализации государственных программ в отчетном финансовом году. Наталья Дикусарова пояснила, что при подготовке данного законопроекта был проведен анализ федерального законодательства и законодательства других субъектов РФ, а также анализ практики применения действующих законов Иркутской области.

В первом чтении также комитет рекомендовал принять законопроект «О внесении изменений в закон Иркутской области «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков». Как пояснила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, целью законопроекта является переход на адресное предоставление налоговых льгот на территории региона посредством заключения специальных инвестиционных контрактов. В связи с этим предлагается уточнить позицию в отношении пониженных налоговых ставок для региональных инвестпроектов, установить условия для заключения инвестконтрактов, а также предусмотреть постепенную отмену налоговых льгот для отдельных видов экономической деятельности в течение трех лет.

Председатель ЗС Сергей Брилка отметил, что одним из условий для заключения инвестконтрактов является существенное обновление основных фондов, однако на некоторых видах производства нет необходимости в масштабном обновлении за короткий период времени. Марина Петрова ответила, что министерством был проведен анализ обновления фондов компаниями за последние четыре года, на основе которого сделан расчет коэффициента, который предлагается учесть в рамках второго чтения законопроекта.