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25.05.2018

Запустить «Сухой Лог» в Бодайбинском районе планируют в 2025 году

Бодайбинский район, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Золотодобывающая компания «Полюс» планирует запустить месторождение «Сухой Лог» в Бодайбинском районе в 2025 году. Об этом со ссылкой на главу предприятия Павла Грачёва сообщает ТАСС.

Запуск месторождения на севере Иркутской области добавит «Полюсу» ещё 1,6-1,8 млн унций годовой добычи  и выведет компанию в тройку крупнейших производителей золота в мире.

Напомним, в аукционе на освоение золотосодержащего месторождения Сухой Лог выиграло совместное предприятие «Ростеха» и компании «Полюс» – «СЛ Золото». В качестве залога участники заплатили по 8,5 млрд рублей. Цена каждого последующего шага составляла более 900 млн рублей. Победителем была названа компания, заплатившая 9 млрд 406 млн рублей. В феврале 2017 года правительстве РФ было подписано распоряжение о предоставлении права пользования месторождением Сухой Лог.

В этом году стало известно, что «Полюс» может потерять право на разработку месторождения Сухой лог в Бодайбинском районе из-за санкций со стороны США в отношении Ростеха.

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