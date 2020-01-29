Зарегистрировано наименование места происхождения товара «Вода природная питьевая «Байкал» глубинная»

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Федеральная служба защиты интеллектуальной собственности России (Роспатент) зарегистрировала 15 января 2020 года наименование места происхождения товара «Вода природная питьевая «Байкал» глубинная», свидетельство об этом за номером 232/1 выдано Байкалси Кампани АО ГК «Море Байкал».

Как сообщает пресс-служба компании, наименование места происхождения товара регистрируется в том случае, если это место связано с уникальностью качеств производимого в нем товара.

НМПТ «Вода природная питьевая «Байкал» глубинная» относится к байкальской воде, которая добыта из водных слоев, расположенных глубже 400 метров от поверхности и выше 200 метров от дна. В этих слоях вода Байкала совершенно однородна, лишена бактерий, свободна от вредных загрязнений и имеет ультрапресную минерализацию. Байкалси Кампани прошла установленную законом процедуру, доказав, что производит воду именно из этих слоев, привязанных к географическому месту с соблюдением всех требований, установленных законодательством.

Наименование места происхождения товара не является товарным знаком, а полученное Байкалси Кампани свидетельство не дает эксклюзивного права на пользование брендом «Байкал». В соответствии со статьей 1518 Гражданского кодекса РФ исключительное право использования НМПТ в отношении уже зарегистрированного наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами.

– Компания уверена, что развитие бренда воды «Байкал» станет тем драйвером, который создаст для всех прочих брендов на байкальской территории основу устойчивого развития, увеличит экспортный потенциал и обеспечит рост экономики, как Иркутской области, так и республики Бурятия, а также в целом экономики всей нашей страны, – отмечают в компании.

БАЙКАЛСИ Кампани приветствует любых предпринимателей по обе стороны Байкала, легально занимающихся добычей глубинной байкальской воды.

СПРАВКА:

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) – российский производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), минеральной лечебно-столовой воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430. Единственным акционером АО БАЙКАЛСИ Кампани является ООО «Байкал Холдинг», Шелехов, Иркутская область.