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Экономика / Бизнес
26.12.2018

Завершено изготовление и испытания первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» для Амурского ГПЗ

Амурская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Изготовление и успешные ходовые испытания газотурбинного привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога» мощностью 32МВт для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» завершились 24 декабря.

Газоперекачивающий агрегат (ГПА) – комплектная установка для нагнетания газа, благодаря которой выделенный на Амурском ГПЗ метан будет поступать обратно в газопровод «Сила Сибири». Амурский ГПЗ и «Сила Сибири» являются основными объектами, строящимися в рамках Восточной газовой программы, реализуемой ПАО «Газпром».

Как сообщает пресс-служба «Газпром переработка Благовещенск», это высокотехнологичное оборудование произведено компанией АО «РЭП Холдинг» (Санкт-Петербург). Значительная часть комплектующих и подсистем ГПА производится на предприятии ПАО «НПО «Искра» (Пермь). Контроль качества и сроков изготовления ГПА на всех этапах осуществляет АО «НИПИГАЗ».

Договор на поставку ГПА был заключен с «РЭП Холдингом» в декабре 2017 года в рамках подпроекта по строительству дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ. В настоящий момент в производстве находятся шесть ГПА, при этом всего на завод будет поставлено двенадцать комплектов «Ладога-32». Газовая турбина будет упакована в соответствии со специальной процедурой и отправлена на строительную площадку в Свободный наземным транспортом.

СПРАВКА:

  • Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн кубометров в год.
  • Амурский ГПЗ – важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.
  • Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).
  • АО «РЭП Холдинг» – ведущий российский энергомашиностроительный холдинг, разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения. С 2010 года входит в состав промышленной группы Газпромбанка. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, для энергетики и электросетевого комплекса.

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