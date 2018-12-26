|Экономика / Бизнес
|26.12.2018
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Завершено изготовление и испытания первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» для Амурского ГПЗ
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Амурская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Изготовление и успешные ходовые испытания газотурбинного привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога» мощностью 32МВт для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» завершились 24 декабря.
Газоперекачивающий агрегат (ГПА) – комплектная установка для нагнетания газа, благодаря которой выделенный на Амурском ГПЗ метан будет поступать обратно в газопровод «Сила Сибири». Амурский ГПЗ и «Сила Сибири» являются основными объектами, строящимися в рамках Восточной газовой программы, реализуемой ПАО «Газпром».
Как сообщает пресс-служба «Газпром переработка Благовещенск», это высокотехнологичное оборудование произведено компанией АО «РЭП Холдинг» (Санкт-Петербург). Значительная часть комплектующих и подсистем ГПА производится на предприятии ПАО «НПО «Искра» (Пермь). Контроль качества и сроков изготовления ГПА на всех этапах осуществляет АО «НИПИГАЗ».
Договор на поставку ГПА был заключен с «РЭП Холдингом» в декабре 2017 года в рамках подпроекта по строительству дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ. В настоящий момент в производстве находятся шесть ГПА, при этом всего на завод будет поставлено двенадцать комплектов «Ладога-32». Газовая турбина будет упакована в соответствии со специальной процедурой и отправлена на строительную площадку в Свободный наземным транспортом.
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