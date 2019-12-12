Заявки на получение субсидии до 1,5 миллионов рублей одобрены 270 предпринимателям

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Выплаты субсидий до 1,5 млн рублей на возобновление деятельности одобрены 270 предпринимателям, пострадавшим от наводнения, сообщает пресс-служба губернатора.

Об этом 12 декабря заявил заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов, комментируя итоги заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий предпринимателям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком.

В комиссию вошли представители министерства экономического развития Иркутской области, УФНС по Иркутской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей, администраций Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского и Чунского районов, общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России».

Напомним, документы на получение финансовой помощи принимались с 4 октября 2019 года. Было подано 359 заявлений. Из них шесть отозвали сами заявители, 83 предпринимателям было отказано по причинам неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, предоставления не полного комплекта документов, несоответствия требованиям и условиям конкурсного отбора.

Заявления принимали в два этапа, так как первичный прием заявок показал, что многие из них не соответствуют нормативной базе, у некоторых, к тому же, выявилась задолженность по налогам. Было принято решение продлить сбор заявок, чтобы дать возможность заявителям погасить долги и скорректировать заявленные показатели, по которым им придется отчитываться.

Средства субсидии предприниматели могут направить на приобретение или возмещение части затрат приобретенных основных средств, ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих предпринимателям на праве собственности, внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений, используемых для возобновления деятельности.

В Тулуне и Нижнеудинске для помощи в формировании заявок сотрудники министерства экономического развития Иркутской области, областных Фонда поддержки предпринимателей, Фонда микрокредитования, Агентства инвестиционного развития проводили консультативно-разъяснительную работу с предпринимателями.