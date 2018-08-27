Житель Тайшета избежал уголовного преследования за торговлю контрафактом

Тайшет, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете перед судом предстал местный индивидуальный предприниматель, торговавший контрафактной спортивной одеждой и обувью. Из-за деятельного раскаяния и отсутствия судимостей мировой судья решил прекратить уголовное дело в отношении мужчины.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, индивидуальный предприниматель приобрел на территории Московской области 76 единиц контрафактной спортивной одежды и обуви с маркировкой товарными знаками «Adidas», «Reebok», которые выставил на продажу в одном из павильонов торгового центра Тайшета. Ущерб компаниям-правообладателям этих товарных знаков составил 471 тысячи рублей.