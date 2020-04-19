Житель Тулуна очистил незаконную лесосеку после ограничения права выезда за рубеж

Тулун, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд обязал местного жителя очистить место незаконной рубки леса на территории выдела Тулунская дача от порубочных остатков.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, площадь участка, где заготавливали древесину, составила 0,5 га. Личность нарушителя установили и обязали его собрать и уложить отходы лесозаготовления в валы шириной не более трех метров для перегнивания с расстоянием между ними не менее 20 метров.

– Однако мужчина не спешил исполнять решение суда. Тогда в отношении него вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и об ограничении права выезда за пределы страны. Только после этого гражданин исполнил судебное решение, – поясняют приставы.