Жителей Приангарья приглашают поучаствовать в конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов

Москва, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» начался 10 октября 2018 года. Управленцев из Приангарья приглашают попробовать свои силы. Регистрация завершается 24 октября.

Как сообщает пресс-служба регправительства, теперь в конкурсе могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит соотечественникам, по разным причинам не живущим в России, проявить свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти.

К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры – 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.

Также организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет. В очных этапах конкурса 2018-2019 годов будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.

Кроме того, в новом конкурсе этап регистрации будет проходить только две недели. Три дополнительных дня организаторы дают на загрузку видеоинтервью. Далее, как и в первом конкурсе, пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. Все личные кабинеты с первого конкурса сохранены, его участники могут актуализировать информацию в своем личном кабинете.

Как и в конкурсе 2017-2018 годов, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. У конкурса также появились партнеры – крупные российские корпорации, поэтому победители получат еще и пакет предложений от партнеров.

Напомним, прошлый конкурс «Лидеры России» проходил с октября 2017 года по февраль этого года. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора. Среди финалистов оказались три жителя Приангарья, а уроженец Иркутска Олег Салагай был назначен на пост заместителя министра здравоохранения России.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте .