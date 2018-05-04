Жители Приангарья в январе-марте этого года уплатили 93 миллиарда рублей налогов

Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Налогоплательщики Иркутской области за первый квартал 2018 года уплатили 93 млрд рублей налогов в бюджет – это на 15 млрд или на 19% выше поступлений за январь-март прошлого года – и 20 млрд рублей страховых взносов во внебюджетные фонды.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, основной объем доходов – 54 млрд рублей или 58% – формируют предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых, в том числе 51 млрд рублей перечислено нефтедобывающими компаниями. На обрабатывающие производства приходится 9% платежей или более 8 млрд рублей, из которых более половины – от предприятий, производящих нефтепродукты. От налогоплательщиков, которые поставляют электроэнергию, газ, пар, занимаются кондиционированием воздуха, в бюджет мобилизовано более 6 млрд рублей (около 7%), по видам деятельности «Транспортировка и хранение» – почти 6 млрд рублей (6%), «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств» – 5 млрд рублей (более 5%).

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 58 млрд рублей или более 62%, в консолидированный бюджет Иркутской области – свыше 32 млрд рублей или 35%, в том числе в доходы местных бюджетов – 5 млрд рублей. В межрегиональное операционное управление федерального казначейства поступило около 3 млрд рублей акцизов на нефтепродукты (или почти 3%). Из зачислений в социальные внебюджетные фонды большая часть – 16 млрд – это выплаты в Пенсионный фонд Российской Федерации. В Фонд обязательного медицинского страхования было направлено 4 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 557 млн рублей.

Объем мобилизации платежей в федеральный бюджет в первом квартале 2018 года на 13 млрд рублей или на 29% превысил уровень аналогичного периода прошлого года. В структуре доходов федерального бюджета 62% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 36 млрд рублей. Поступления НДПИ в федеральный бюджет более чем на 9 млрд рублей или на 34% выше уровня января-марта 2017 года. Этот рост обусловлен увеличением объемов добываемой нефти, а также положительной динамикой мировых цен на нефть, отмечают аналитики.

Налогом на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ, обеспечено более 31% доходов федерального бюджета (или 18 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились более чем на 3 млрд рублей или почти на 22%, что обусловлено ростом мобилизации платежей (на 5 млрд рублей). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков выросли на 2 млрд рублей.