|Экономика / Бизнес
|14.05.2018
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Жителям Приангарья «простили» 1,4 миллиарда рублей налоговой недоимки и задолженности
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Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье у граждан, предпринимателей, а также лиц, утративших этот статус, списано 1,4 млрд рублей налоговой недоимки и задолженности, сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.
Отмечается, что в этом году в соответствии с поручением президента РФ законодательно установлены основания признания налоговой задолженности безнадежной к взысканию и ее списания. В Иркутской области в настоящее время списана задолженность у почти 334 тысяч человек на сумму более 1,1 млрд рублей. Кроме того, в отношении 36 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя, списана задолженность по налогам, пеням и штрафам, образовавшаяся на 1 января 2015 года, на сумму 276 млн рублей.
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