Жителям Приангарья «простили» 1,4 миллиарда рублей налоговой недоимки и задолженности

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье у граждан, предпринимателей, а также лиц, утративших этот статус, списано 1,4 млрд рублей налоговой недоимки и задолженности, сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области. Отмечается, что в этом году в соответствии с поручением президента РФ законодательно установлены основания признания налоговой задолженности безнадежной к взысканию и ее списания. В Иркутской области в настоящее время списана задолженность у почти 334 тысяч человек на сумму более 1,1 млрд рублей. Кроме того, в отношении 36 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя, списана задолженность по налогам, пеням и штрафам, образовавшаяся на 1 января 2015 года, на сумму 276 млн рублей. СПРАВКА: Решение о списании принимается налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства физического лица или месту учета ИП на основании сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам.

У граждан подлежат списанию недоимка по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года и задолженность по пеням на нее. Списание НДФЛ физическим лицам не предусмотрено.

В отношении ИП и лиц, утративших этот статус, не подлежит списанию задолженность по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам и налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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