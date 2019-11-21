Жителям Приангарья за 2018 год начислили более 4 миллиардов рублей налогов

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области физическим лицам начислено 4,2 млрд рублей имущественных налогов за 2018 год, что примерно соответствует уровню предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по региону.

Отмечено, что жители региона владеют 2,5 млн объектами имущества (недвижимость, земля, транспорт), при этом в 651 тысяче случаев налогоплательщикам предоставляются льготы.

Количество собственников имущества в 2019 году увеличилось на 65 тысяч человек или на 3%, количество зарегистрированных объектов собственности – на 56 тысяч или 2%.

– В связи с изменением федерального законодательства возросло и число льготников по имущественным налогам. Эту категорию пополнили многодетные семьи, у которых с этого года налоговая база по земельному налогу уменьшается на 6 соток согласно статье 391 НК РФ, – поясняют в налоговой службе. – Сумма уже поступивших в бюджет имущественных налогов составляет 1 млрд рублей, что на 100 млн рублей или 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Срок уплаты имущественных налогов в 2019 году с учетом выходных дней истекает 2 декабря. В настоящее время налогоплательщикам для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество почтовыми отправлениями направлено более 750 тысяч единых налоговых уведомлений. Около 340 тысяч интернет-пользователей получат налоговые уведомления через «Личный кабинет» на сайте nalog.ru .

Отмечается, что с этого года введена новая форма налогового уведомления для уплаты налогов физическими лицами. В уведомлении содержатся все обязательные сведения для перечисления налогов в бюджет: индекс документа, QR-код и банковские реквизиты. С их помощью можно произвести оплату налогов в любом отделении банка или почтовой связи через оператора или платежный терминал, поэтому платежные документы (квитанции) присылать гражданам не будут.