Жизнь без пластика: абоненты «МегаФона» выбирают безналичные платежи и переводы

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «МегаФон» и МТС отменили комиссию за денежные переводы между своими абонентами. Для осуществления операции достаточно знать лишь мобильный номер получателя средств. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».

Оплата товаров и услуг со смартфона становиться все более популярной. Уже сегодня Россия занимает одно из лидирующих мест по скорости проникновения бесконтактных платежей. По данным «МегаФона», свыше 20% абонентов уже платят со счета телефона, используя банковскую карту оператора.

При этом абоненты «МегаФона» могут выпустить виртуальную карту MasterCard не выходя из дома – через приложение «Личный кабинет». Уникальная особенность продукта в том, что счетом карты выступает баланс мобильного телефона, а последние четыре цифры номера карты совпадают с последними четырьмя цифрами абонентского номера. Остальные параметры виртуальной карты полностью совпадают с традиционной картой «МегаФон»: бесплатное обслуживание, 8% годовых на остаток, кэшбэк до 20% за покупки и бонусные 10 МБ трафика за каждые 100 рублей расходов по карте.

Все реквизиты виртуальной карты «МегаФон», необходимые для покупок в интернет-магазинах и привязки карты к сервисам, будут отображены в самом приложении. Чтобы пополнить счет карты, абоненту достаточно просто пополнить баланс своего мобильного телефона. Сразу после выпуска карты приложение «Личный кабинет» при необходимости автоматически добавит карту в платежные сервисы Google Pay или SamsungPay (для владельцев Android), а также Apple Pay (для владельцев смартфонов Apple iPhone).

Теперь же совершать переводы со счета на счет стало еще выгоднее - абоненты «МегаФона» и МТС могут переводить деньги друг другу на счет мобильных телефонов без комиссии. Это касается сервисов «МегаФона»: сайт money.megafon.ru, личный кабинет абонента «МегаФона», SMS #сумма, USSD *133# и мобильное приложение «МегаФон.Банк». Со стороны МТС – это портал payment.mts.ru, мобильное приложение «МТС деньги», SMS #перевод и USSD *115#. При этом совершенно неважно какой у абонента гаджет: кнопочный телефон или смартфон последней модели – бесплатные переводы доступны всем. Это более простой способ по сравнению с банковским переводом, когда необходимо либо вводить длинные реквизиты, либо платить комиссию.

– Часто для перевода небольших сумм нашим клиентам приходится выяснять, карточкой какого банка пользуется получатель денег, вводить длинные реквизиты или платить комиссию. Совместно с компанией МТС мы предлагаем удобный, выгодный и безопасный финансовый сервис, который позволяет просто и без комиссии переводить средства по номеру мобильного телефона между нашими абонентами. Уверен, что это уникальный случай в индустрии, когда ради новых возможностей и выгод клиента, конкуренты на одном рынке становятся партнерами, – отметил директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон»Ян Кухальский.