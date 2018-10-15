Злостных алиметщиков Бодайбо с 2014 года не привлекали к уголовной ответственности

Бодайбо, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо, начиная с 2014 года, к уголовной ответственности не привлекались злостные неплательщики алиментов. Ситуацию удалось исправить только после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На проблему обратили внимание весной 2018 года. Во время совещания руководителей правоохранительных органов Бодайбинского района было принято решение о необходимости регистрировать рапорты о выявлении фактов неуплаты алиментов для рассмотрения вопросов о возбуждении уголовных дел за уклонение от выплат, говорят в прокуратуре Иркутской области.

В июле 2018 года прокурорская проверка показала, что решение так и не было исполнено. В итоге надзорное ведомство передало главе отделения по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам УФССП по Иркутской области три материала по делам об уклонении от алиментов. В августе 2018 года было возбуждено и расследовано шесть уголовных дел. Сейчас по этим делам уже вынесены обвинительные заключения.

По факту укрытия шести преступлений в адрес УФССП по Иркутской области внесено представление. В итоге с государственной гражданской службы уволен заместитель начальника отдела организации дознания УФССП по Иркутской области.