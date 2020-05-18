«Золотое время» на Маркетплейсе «Беру» – экосистема Сбербанка расширяет пакет предложений для жителей Иркутской области

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальском Банке Сбербанка заключена первая сделка по размещению на интернет-платформе « БЕРУ» предложения от иркутского торгового бренда. Как сообщает пресс-служба банка, одна из крупнейших в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке сеть часовых салонов «Золотое время» начала онлайн-продажи на маркетплейсе с собственной марки часов «Privilege». «Беру» – совместная платформа Сбербанка и Яндекса, ориентированная на покупку и продажу товаров через интернет. Этот сервис с начала 2020 года активно набирает обороты в России, сейчас здесь представлено более 700 тысяч товаров различных категорий с широким ассортиментом. Партнер экосистемы Сбербанка – Маркетплейс «Беру!» – наряду с другими участниками экосистемы банка участвует в программе антикризисных мер, направленных на поддержку населения и развитие безопасных, в условиях профилактики пандемии коронавируса, онлайн-сервисов. Так, с конца марта 2020 года маркетплейс на своей платформе запустил опцию «доставка заказа до двери». Курьер может оставить предоплаченный заказ у двери клиента. Кроме того, сервис удерживает низкие цены на социально значимые товары. – Начиная с апреля, на интернет-платформе федерального масштаба появилась знакомая многим иркутянам, и не только им – компания «Золотое время». Мы рады, что наши клиенты, с помощью Сбербанка расширяют свои возможности, расширяют границы своих контактов с потенциальными покупателями. Маркетплейс «Беру» – это хорошее решение для развития бизнеса, значительно дополняющее генерацию заказов собственным интернет-магазином или заменяющим его за счет широкой аудитории и активного продвижения. Мы рады были поддержать компанию «Золотое время» в намерении начать сотрудничество с «Беру». Это первый пример такого взаимодействия. Уверен, они будут прибавляться дальше, так как продукты Экосистемы Сбербанка – особенно сейчас, в условиях значительного изменения рынка – позволяют устанавливать и развивать новые возможности стратегического партнерства, – комментирует директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка Сбербанка Никита Золотарев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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