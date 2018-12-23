Зоя Масловская: многие муниципалитеты Приангарья до конца года не доживут

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская прокомментировала состояние бюджетов муниципальных образований на 2018 год. По ее словам, на данный момент все местные полномочия недофинансированы.

Она отметила, что это связано с небольшой собственной налоговой базой, недостаточным объемом межбюджетных трансфертов из регионального бюджета, а также поздним поступлением этих средств.

– Очень многие до конца года не доживут. У некоторых муниципалитетов на 1 декабря был профицит бюджета, но эти средства были доведены до них в результате ноябрьской корректировки регионального бюджета. У многих сформировалась кредиторская задолженность. На данный момент средств недостаточно для выплаты заработной платы педагогам. Не хватает их на исполнение судебных решений. Растут тарифы на услуги ЖКХ, – отметила Зоя Масловская.

Она также напомнила коллегам, что с 1 января 2019 года регион переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Для этого муниципалитетам необходимо почти 750 миллионов рублей. Однако этих средств нет ни в местных, ни в региональном бюджетах.