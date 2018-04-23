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Экономика / Бизнес
23.04.2018

ЗС Приангарья внесло в Госдуму законопроект о налогах от крупных компаний

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект Законодательного собрания Иркутской области о внесении изменений в Налоговый кодекс внесён в Государственную Думу РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В соответствии с действующим законодательством налоговые агенты, в том числе являющиеся работодателями, обязаны платить налоги по месту регистрации обособленных подразделений. Для того чтобы исполнить эту обязанность, работодатель в платёжных документах указывает код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). Если код указан неверно, обязанность по уплате налога считается исполненной, но средства не попадают в бюджет по месту регистрации компании или её обособленного подразделения.

Законопроектом предлагается внести в закон положение, которое позволит считать обязанность по уплате налога неисполненной, если в платёжных документах был неверно указан код ОКТМО. Таким образом, уплата НДФЛ не по месту хозяйственной деятельности работодателя будет приравнена к неисполнению обязанностей налогового агента.

Как отметил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, принятие закона позволит привлечь дополнительные налоговые поступления от крупных компаний, которые имеют в регионах обособленные подразделения.

– Не только Иркутская область, но и другие субъекты РФ столкнулись с тем, что на их территории расположены большие производственные предприятия, однако налоговые отчисления поступают в бюджеты других регионов, поскольку эти предприятия принадлежат вертикально интегрированным компаниям. Законопроект позволит восстановить справедливость, ведь работники этих организаций проживают в регионах размещения производственных мощностей. Налоговые отчисления идут на строительство социальных объектов и дорог, на оказание социальной помощи и другие важные направления, способствующие улучшению качества жизни людей, – подчеркнул Сергей Брилка.

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