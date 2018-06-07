12 июля на конференции ЕР утвердят партсписок кандидатов на выборы в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 8.06.18 (ИА "Телеинформ"), - 20-я конференция Иркутского регионального отделения "Единой России" назначена на 12 июля. Итоги предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от ЕР кандидатов в депутаты Законодательного собрания 3-го созыва подведены.

Как сообщает пресс-служба ИРО ЕР, окончательное решение о кандидатах от партии на выборах в областной парламент будет принято на региональной партийной конференции 12 июля.

В соответствии с пунктом 13.7.4. Устава партии, на конференцию ИРО ЕР принята норма представительства: 1 делегат от 500 членов партии. В тех местных отделениях, где количество членов ЕР меньше 500 человек, на конференцию избирается 1 делегат.

В проекте повестки конференции - выдвижение тайным голосованием кандидатов в депутаты Заксобрания от Иркутского регионального отделения «Единой России» по областному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Напомним, выборы в ЗС назначены на 9 сентября 2018 года. В первую тройку общеобластного списка включены Сергей Брилка, Сергей Сокол и Александр Вепрев.