ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
10.09.2018

Александр Битаров побеждает на выборах в Заксобрание Иркутской области по округу №2

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Гендиректор «Благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив «Новый Город» Александр Битаров (партия «Гражданская Платформа») предсказуемо побеждает на выборах в Заксобрание Иркутской области по одномандатному округ №2 (Иркутск). По предварительным данным, за него отдано 4969 голосов.

Александр Друзенко («Справедливая Россия»), начальник территориального управления департамента по экспертно-методической работе Ассоциации СРО "Балтийское объединение проектировщиков", получил 2053 голосов.

У Александра Клюева (КПСС), генерального директора ООО «РЕГИОН-Т» - 1849 голосов.

Денис Кулагин (ЛДПР), заведующий отделом по спорту муниципального казённого учреждения Ушаковского муниципального образования "Культурно-спортивный комплекс", получил 1594 голосов.

У Александра Квасова («Единая Россия»), исполнительного директора Некоммерческой организации "Благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив "Новый Город", - 1200 голосов.

Домохозяйка Виктория Мурсалова (партия «Родина») получила 610 голосов.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске