Александр Битаров побеждает на выборах в Заксобрание Иркутской области по округу №2

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Гендиректор «Благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив «Новый Город» Александр Битаров (партия «Гражданская Платформа») предсказуемо побеждает на выборах в Заксобрание Иркутской области по одномандатному округ №2 (Иркутск). По предварительным данным, за него отдано 4969 голосов.

Александр Друзенко («Справедливая Россия»), начальник территориального управления департамента по экспертно-методической работе Ассоциации СРО "Балтийское объединение проектировщиков", получил 2053 голосов.

У Александра Клюева (КПСС), генерального директора ООО «РЕГИОН-Т» - 1849 голосов.

Денис Кулагин (ЛДПР), заведующий отделом по спорту муниципального казённого учреждения Ушаковского муниципального образования "Культурно-спортивный комплекс", получил 1594 голосов.

У Александра Квасова («Единая Россия»), исполнительного директора Некоммерческой организации "Благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив "Новый Город", - 1200 голосов.

Домохозяйка Виктория Мурсалова (партия «Родина») получила 610 голосов.