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09.06.2018

Александр Битаров подал документы на участие в выборах в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Экс-председатель правительства Иркутской области Александр Битаров 9 июня подал документы для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Об этом Телеинформу сообщили в Иркутской городской ТИК № 2, куда входит Октябрьский округ.

Александр Битаров заявился в порядке самовыдвижения. Теперь ему для регистрации в качестве кандидата надо собрать больше трёх тысяч подписей в свою поддержку.

Стоит отметить, Александр Битаров избирался депутатом Заксобрания четыре раза, а также был первым заместителем у трёх губернаторов Иркутской области. Полномочия председателя правительства при Сергее Левченко у него истекли 5 августа 2017 года. Губернатор заявил, что отставка Александра Битарова – результат предварительной договорённости.

На выборах в Заксобрание-2018 года по округу №2 также намерены баллотироваться депутаты думы Иркутска Александр Квасов и Дмитрий Ружников, так или иначе связанные с компанией «Новый Город», которую основал Александр Битаров. Они оба победили в праймериз «Единой России».

Напомним, 9 июня облизбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. До 18 часов 20 июля должно завершиться выдвижение кандидатов и списков кандидатов. Документы на регистрацию кандидатам необходимо представить не позже 25 июля. До 9 августа должна быть проведена жеребьевка по распределению эфирного времени и печатных площадей. К 17 августа будут изготовлены избирательные бюллетени. Голосование на этих выборах пройдет 9 сентября 2018 года.

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