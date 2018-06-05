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06.06.2018

Александр Дубровин принял иркутян в приёмной «Единой России»

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Личный прием граждан в Иркутской региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева провел 6 июня член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Александр Дубровин. Об этом сообщает пресс-служба ИРО партии.

К депутату обратились иркутяне. Жители общежития по улице Цимлянска лишь 4 мая узнали, что им повышены тарифы на коммунальные услуги. Рост произошел в три-четыре раза. Теперь, проживая в общежитии, они оплачивают более 10 тысяч рублей. Следует сказать, что обслуживает общежитие новая управляющая компания. За все время работы ни разу не убирались ни придомовая территория, ни подъезды дома. За что с жильцов взымают такие суммы, не понятно и никем не обосновано. Александр Дубровин рекомендовал подготовить письменное коллективное обращение, которое будет принято в работу.

– В этой ситуации необходимо разобраться детально и помочь людям, – отметил депутат. – Когда нарушены все допустимые нормы, органы местного самоуправления и надзорные структуры обязаны вмешаться, и исправить положение.

Пожилые супруги-пенсионеры уже не первый год отстаивают свои гражданские права в органах власти. На этот раз они рассказали депутату, что добиваются справедливости в вопросе льготного обеспечения медицинскими препаратами, по их мнению, распределение лекарств не прозрачно для других льготников, что может повлечь элементы мошенничества. Депутат выслушал заявителей и принял обращение на рассмотрение.

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