Александр Душин: реализовать поручения президента нам удастся, в том числе, благодаря участию в партийных проектах

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировал глава Усть-Кута, член регионального политсовета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Душин.

Он отметил, что большая часть выступления президента была посвящена внутренней политике, сообщает пресс-служба реготделения партии.

– Владимир Владимирович коснулся ряда очень важных вопросов, которыми мы сейчас занимаемся, в том числе касающихся местного самоуправления. Отрадно также, что наш лидер предложил конкретные пути решения по вопросам демографии. Для всех нас стало приятной новостью, что с января 2020 года семьи в России смогут получить материнский капитал уже при рождении первенца. Услышали и важные слова по поддержке бюджетной сферы. Врачи, учителя и инженеры – именно по этим специальностям будет увеличено число бюджетных мест в региональных вузах. Это позволит решить многолетнюю проблему нашего района – дефицит кадров бюджетников, – подчеркнул глава Усть-Кута.

Александр Душин отметил также, что реализовать некоторые поручения, озвученные президентом в послании, в Усть-Куте и районе удастся благодаря участию в партийных проектах «Единой России», которые позволяют улучшить многих сферы общественной жизни за счет федеральных и областных субсидий.

– Благодаря тому, что мы участвовали в партпроектах «Единой России», только в 2019 году нами уже отремонтированы два городских дома культуры, построен новый скейт-парк «Водник» и благоустроена территория вокруг него. В текущем году все эти начинания будут нами продолжены, – заключил глава Усть-Кута.