Александр Вепрев помог решить коммунальные проблемы трех иркутянок

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Личный прием граждан в Иркутской приемной «Единой России» провел 24 апреля член политсовета регионального отделения партии, член комитета по собственности и экономической политике ЗС Александр Вепрев. К нему обратились иркутяне по вопросам внеочередного предоставления жилья, трудоустройства, оказания помощи в решении коммунальных проблем.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, многочисленные заботы навалились на пенсионерку, проживающую в доме, на проспекте Жукова в Иркутске. Ее супруг – инвалид второй группы, у дочери, проживающей в другом городе, обнаружили онкологическое заболевание, приходится ухаживать и за ней. В бесконечных хлопотах, требующих материальных и физических затрат, женщина накопила долг по коммунальным платежам. Справиться со всеми проблемами в одиночку ей оказалось не под силу. На приеме Александр Вепрев принял решение об оказании материальной помощи для оплаты задолженности.

Еще одна пожилая иркутянка получила от депутата матпомощь для покупки и установки батарей отопления в своей квартире. Она также пожаловалась депутату, что управляющая компания берет с нее плату за воду по нормативам, устанавливая повышающий коэффициент. Александр Вепрев разъяснил, что установка водосчетчиков позволит ей значительно сэкономить денежные средства при оплате коммунальных услуг.

Фото пресс-службы ИРО ВПП ЕР

Бывшая работница завода уже не в первый раз приходит на прием к Александру Вепреву за помощью. В этот раз депутат помог ей в подготовке сметы и дефектной ведомости для замены труб в квартире. Теперь заявительнице необходимо обратиться в сетевую компанию ООО «Иркут», которая поможет провести указанные работы.

Еще одна жительница Иркутска рассказала в ходе приема, что долгие годы ухаживает за больной матерью, чье состояние здоровья дает основания во внеочередном предоставлении жилья. Однако медики отказываются подготовить медицинские документы, подтверждающие заболевание. На прием к депутату женщина пришла с просьбой о содействии в предоставлении такой медицинской справки. Александр Вепрев обратится к главному врачу больницы, в которой наблюдается пациентка, с просьбой о подготовке заключения о ее заболевании.

Также к депутату обратились иркутяне по вопросам трудоустройства и имущественному спору.