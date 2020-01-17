Александр Якубовский: «Единая Россия» поможет довести реализацию положений послания президента до каждого россиянина

Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» обеспечит реализацию положения послания президента России Владимира Путина на всех уровнях власти. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Широкая сеть отделений партии поможет дойти буквально до каждого, собрать предложения людей и убедиться в том, что инициативы президента реализуются на местах, заявил руководитель Рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

– Послание президента было поистине объединяющим. Те уникальные социальные положения, которые в нем озвучены, делают серьезный шаг в выравнивании уровня жизни людей по всей стране. Беспрецедентные меры поддержки, которые уже с этого года будут предоставлены семьям с детьми, окажут существенное подспорье и улучшат демографическую ситуацию. Конечно, выполнение всех этих поручений связано не только с бюджетными изменениями, но со своевременным доведением средств до регионов и их целевым освоением. «Единая Россия» окажет поддержку в своевременном принятии всех необходимых поправок на всех уровнях власти, – отметил Александр Якубовский.

Он напомнил также, что необходимо оперативно принять все соответствующие решения, чтобы люди ощутили поддержку уже в ближайшее время.

– У нашей партии огромное количество местных и первичных отделений, а также общественных приемных. Это позволит обеспечить прямое взаимодействие с людьми по всем предложениям в части реализации послания и совершенствованию механизмов социальной поддержки, – заключил депутат.