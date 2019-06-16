Александр Якубовский: фракция «Единой России» поддержит поправки в федеральный бюджет, предусматривающие выделение 36 млрд рублей на проблемы обманутых дольщиков

Москва, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Фракция «Единой России» в Государственной Думе поддержит поправки в федеральный бюджет, которыми предусматривается выделение 36 млрд рублей на достройку жилья для обманутых дольщиков. Это поможет решить проблему в целом ряде регионов. Такое мнение выразил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы президиума генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский, сообщает пресс-служба партии. – Сегодня профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года, которые предусматривают выделение беспрецедентных средств на достройку проблемных объектов долевого строительства – 36 млрд рублей. Это пример слаженных действий правительства и Госдумы в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о решении проблемы обманутых дольщиков, – отметил он. По словам Александра Якубовского, средства федерального бюджета решат проблему в целом ряде регионов. – Недавно были приняты наши поправки, которыми предусматривается создание в регионах НКО в форме Фондов по защите прав дольщиков. Таким образом, появился механизм для привлечения средств на достройку проблемных объектов. В случае принятия поправок в федеральный бюджет, регионы получат значительные средства, которые могут быть направлены на наиболее крупные объекты, работы по которым были приостановлены уже несколько лет назад. Фракция «Единой России» поддержит принятие этих поправок, – заключил депутат. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: александр якубовский

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