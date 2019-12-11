Александр Якубовский и Роман Ефремов вошли в состав рабочей группы правозащитного центра ЕР

Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Создание правозащитного центра генерального совета партии «Единая Россия» утвердил президиум генсовета партии.

В состав правозащитного центра вошли два представителя Иркутской области – депутат Государственной Думы РФ, член президиума генсовета ЕР Александр Якубовский и секретарь «первички» Иркутского городского местного отделения партии Роман Ефремов, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Роман Ефремов рассказал, что правозащитный центр «Единой России» создан по инициативе Дмитрия Медведева.

– Центр будет функционировать на базе партии. Здесь профессиональные юристы будут помогать людям, оказывать им правозащитную поддержку в сложных ситуациях, требующих помощи высококвалифицированных юристов. Это будет прямая работа с конкретными людьми по их личных вопросам. Участие в деятельности правозащитного центра для меня очень серьезный шаг, и я буду стараться оправдать возложенную на меня ответственность, – отметил Ефремов.

Цель правозащитного центра – реализация ключевой задачи партии «Единая Россия» – защиты прав граждан.

Напомним, решение о создании правозащитного центра было принято на 19 съезде партии «Единой России» в Москве 22 ноября текущего года. Руководителем правозащитного центра партии стал депутат Государственной Думы РФ Михаил Старшинов.