Александр Якубовский: Изменения в закон о долевом строительстве обеспечат регионам новые возможности по достройке проблемных объектов

Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

– Сегодня в первом чтении был принят законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Благодаря им регионы получат новые возможности для достройки проблемных объектов, а люди получат дополнительные гарантии в получении своих квартир. Главы регионов будут обязаны утверждать план-график реализации мероприятий по решению проблем людей, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков. Также предлагается сформировать единый реестр проблемных объектов и предусмотреть возможность компенсации не только по жилым, но и по нежилым помещениям, – сообщил депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Он пояснил, что законопроектом предусматривается создание субъектами РФ некоммерческой организации в форме фонда, финансирование деятельности которого предполагается осуществлять через «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» за счет средств, предоставленных РФ или иным публично-правовым образованием.

– Решение о финансировании завершения строительства проблемных объектов за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ будет приниматься Фондом только в отношении проектов строительства, осуществление которых было начато до 1 июля 2019 г. и в отношении которых застройщиком не использовались счета эскроу для привлечения средств участников долевого строительства, – рассказал парламентарий.

Он также отметил, что при наличии у участников строительства требований о передаче одних и тех же помещений в объекте строительства, помещения получают те граждане, чьи требования возникли раньше других.

– Остальные получают возмещение до передачи объекта новому застройщику или до окончания конкурсного производства, если Фонд принял решение о нецелесообразности завершения строительства, но принял решение о выплате возмещения за счет бюджетных средств, – пояснил Александр Якубовский.

Выплаты возмещения будут проводиться не только по жилым помещениям, в отношении которых осуществлялись взносы в компенсационный фонд, но и по нежилым помещениям, права требования по которым с 2019 года стали включаться в формируемый при банкротстве застройщика реестр требований участников строительства.

– Поправками в законодательство предусмотрена еще одна важная норма для долевого строительства, которой ранее не существовало, – средства материнского капитала могут быть направлены на счет эскроу в целях предоставления гражданам возможности для приобретения с их помощью строящегося жилья. Это позволит большому количеству семей улучшить жилищные условия, – заключил Александр Якубовский.