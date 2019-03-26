Александр Якубовский окажет поддержку иркутскому кризисному центру «Мария»

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Юридическую и консультативную помощь получит иркутский кризисный центр «Мария» по итогам обращения к депутату Госдумы, руководителю рабочей группы президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александру Якубовскому в регприемной партии, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

– К нам обратилась представительница кризисного центра «Мария» – одного из немногих НКО в Иркутской области, которое оказывает помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сама организация попросила помочь в решении вопроса с ремонтом помещения, которое выделила администрация города, также накопились огромные долги по выплатам перед ресурсоснабжающими организациями. При этом в организации на сегодняшний день проживают 15 женщин и 16 несовершеннолетних детей, – рассказал Александр Якубовский.

По словам парламентария, в первую очередь помощь кризисному центру будет оказана в решении вопросов с долгами.

– Мы предоставим центру юридическое и консультативное сопровождение, чтобы наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями для временного субсидирования НКО и реструктуризации долгов, – отметил депутат.

Также до конца недели парламентарий направит депутатские запросы в администрацию Иркутска и министерство имущества области на предмет наличия свободных помещений.

– Кроме того, мы обратимся к региональным бизнес-сообществам, чтобы они оказали посильную помощь организации. Буду держать ситуацию на контроле, выход из нее нужно найти как можно скорее, – заключил Александр Якубовский.