Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для получения «кредитных каникул»

Москва, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального порога ипотечного кредита, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Ранее с такой инициативой выступила «Единая Россия». А депутат Госдумы Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для всех, кто столкнулся с непониманием со стороны банков, сообщает пресс-служба партию. – Увеличение порога ипотечных каникул позволит получить эту меру поддержки 70 процентам людей, купивших жилье в ипотеку. Знаю, что уже сейчас жители России, в том числе и иркутяне пошли в банки с просьбой устроить им ипотечные каникулы. Но зачастую они сталкиваются с тем, что у них на руках нет справки 2НДФЛ с подтверждением снижения доходов. Это и понятно, апрель ещё не закончился. Тем не менее ипотечные каникулы можно получить задним числом. Для всех столкнувшимся с непониманием со стороны банков я организовал скорую правовую помощь. Предлагаю писать мне на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Вместе с моей командой юристов будем работать над каждым вопросом. Организуем помощь в кратчайшие сроки – за неделю.От кризиса сейчас страдают многие сферы. Очень важно поддержать людей в эти непростые времена, – рассказал депутат Госдумы, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский. Напомним, ранее секретарь Генсовета Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» предложила Правительству увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные каникулы». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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