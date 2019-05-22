Александр Якубовский предлагает передать обязательства по всем обманутым дольщикам в Фонд защиты прав участников долевого строительства

Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая группа президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков ко второму чтению разработает поправки в законопроект, предусматривающий передачу Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства обязательств по страхованию ответственности застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Ими будет предусмотрена первоочередная передача всех дольщиков по проблемным объектам в Фонд. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы Александр Якубовский.

– Рабочая группа представит поправки, которыми будет предусмотрена первоочередная передача дольщиков по всем проблемным объектам в Фонд. Таким образом, будет обеспечен механизм единой правовой защиты людей. Помимо этого, считаем необходимым предусмотреть механизм компенсационных выплат дольщикам через механизмы Фонда, застрахованных ранее у прекратившего деятельность страховщика, – отметил Александр Якубовский.

Он напомнил, что за время реформирования сферы долевого строительства и сопряженных с ней отраслей, сложилась ситуация, при которой ответственность застройщиков обеспечивалась либо договорами со страховыми компаниями, либо договорами поручительства от банков, либо, в дальнейшем, Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, который получал обязательные отчисления от застройщиков в компенсационный фонд.

– В декабре 2018 года крупнейший страховщик по решению ЦБ свою деятельность в этой сфере прекратил. Данный законопроект предлагает законодательно закрепить процедуру и механизм передачи страховых портфелей от страховых компаний – Фонду, который и будет нести обязательства перед гражданами – участниками долевого строительства, выполняя их в форме компенсаций либо достройки, что в свою очередь, позволит более эффективно и оперативно восстанавливать нарушенные права граждан, во исполнение поручения президента. Это, в том числе, обеспечит механизм единой правовой защиты людей, – пояснил он.