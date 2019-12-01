Александр Якубовский просит прокуратуру Приангартья проверить факты продажи детям никотиновых смесей

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский (фракция «Единой России») просит прокуратуру Иркутской области и мэра города, секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единой России» Дмитрия Бердникова организовать проверку фактов продажи никотиновых смесей вблизи школ.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, с многочисленными жалобами на пропаганду таких смесей и продажу их детям к парламентарию обратились имеющие детей иркутяне.

– Ко мне поступили обращения, в которых родители бьют тревогу и рассказывают, что возле гимназии №2 и школы №55 в Университетском детям продают никотиновые смеси. Они продаются открыто и стоят очень дешево, активно пропагандируются блогерами, что привлекает детей и в итоге приводит к печальным последствиям. Один ребенок уже отравился. В своих обращениях родители рассказывают, что подобная ситуация сложилась в Барнауле, где уже организуются митинги, – пояснил Александр Якубовский.

Он подчеркнул, что необходимо проработать вопрос об ограничении продажи никотиновых смесей наравне с табачными изделиями и алкогольной продукцией.

– Прошу прокуратуру Иркутской области принять все соответствующие меры, чтобы остановить распространение опасных для детей продуктов, – заключил Александр Якубовский.