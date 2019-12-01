ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
30.11.2019

Александр Якубовский провел прием граждан в региональной приемной «Единой России»

Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия», встречу с жителями областного центра провел депутат Государственной Думы, член президиума генерального совета «Единой России» Александр Якубовский. С волнующими их вопросами к депутату обратились пятеро иркутян, сообщает пресс-служба партии.

– Традиционно во время приемов звучат самые разные вопросы, жизненно важные для граждан темы. Каждый вопрос, который сегодня прозвучал, достаточно серьезный и требует отдельной проработки, – сказал депутат Госдумы.

Так, к Александру Якубовскому обратилась жительница Иркутска с просьбой оказать содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья. Ее дом еще в 2012 году признан ветхим, но до сих пор не расселен, люди по-прежнему живут в нем.

– В соответствие с информацией, размещенной на сайте министерства ЖКХ РФ, этот дом будет расселен только до конца 2022 года. Мы сейчас посмотрим, что мы в этой ситуации можем сделать и постараемся этот процесс ускорить. Безусловно, расселение ветхого жилья в течение 10 лет – ситуация недопустимая, – отметил Александр Якубовский.

Как сообщает депутат, в ближайшее время от его имени будет направлен депутатский запрос в прокуратуру, правительство РФ, региональное правительство и министерство ЖКХ, а также в администрацию города Иркутска.

На прием к депутату обратились дольщики, права которых были нарушены.

– Обратилась женщина, которая живет в Иркутске, но имеет собственность в долгострое в Новосибирске. Подробнее ознакомимся с ситуацией и постараемся помочь заявительнице и ускорить процесс достройки этого дома, – сказал Александр Якубовский.

Здесь же на площадке региональной общественной приемной Александр Якубовский провел встречу с и.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Даниилом Литвиновым. В рамках встречи обсудили вопросы возможного взаимодействия реготделения МГЕР и депутата Госдумы.

– Обсудили возможные встречи с молодогвардейцами в формате прямого диалога, которые планируем провести в феврале. Договорились о том, что в дальнейшем я буду поддерживать контакт с «Молодой Гвардией» в регионе. Как выходец из МГЕР я прекрасно понимаю, с какими проблемами сталкиваются ребята и безусловно важно, чтобы максимально были эффективны в той деятельности, которую они ведут, – сообщил депутат.

По словам Александра Якубовского, к нему также обратились члены общественной организации Иркутска, которые столкнулись с хамским отношением региональных чиновников. Депутат планирует обратиться в органы прокуратуры с просьбой дать правовую оценку поведению чиновников.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Александр Якубовский просит прокуратуру Приангартья проверить факты продажи детям никотиновых смесей02.12.2019
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский (фракция «Единой России») просит прокуратуру Иркутской области и мэра города, секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единой России» Дмитрия Бердникова организовать проверку фактов продажи никотиновых смесей вблизи школ.
Иркутский суд отказал Сергею Левченко в удовлетворении иска о защите чести и достоинства01.12.2019
Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 28 ноября Кировский районный суд Иркутска рассмотрел иск Сергея Левченко к ЧОУ ДО компьютерный колледж "Рамина", владельцем которого является руководитель портала "Бабр 24" Дмитрий Таевский.
Александр Якубовский провел прием граждан в региональной приемной «Единой России»30.11.2019
Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия», встречу с жителями областного центра провел депутат Государственной Думы, член президиума генерального совета «Единой России» Александр Якубовский. С волнующими их вопросами к депутату обратились пятеро иркутян, сообщает пресс-служба партии.
Сергей Сокол отметил высокую общественную значимость работы Радио России «Иркутск»30.11.2019
Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая и старейшая радиостанция региона – Радио России «Иркутск» отметила свое 90-летие. Сергей Сокол поздравил сотрудников радиостанции с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Около 700 подписей депутатов и глав муниципальных образований Иркутской области собрано в поддержку главы региона Сергея Левченко29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Письмо в поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко подписали ряд депутатов Законодательного собрания региона и местных дум, а также глав муниципальных образований региона.
Сергей Левченко: на уровне президента и правительства России были решены 90% моих просьб29.11.2019
-90-
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 90% просьб губернатора Иркутской области Сергея Левченко по проблемным вопросам в регионе были решены на уровне президента и правительства России. Об этом глава Приангарья заявил 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса».
Андрей Чернышев провел встречу со студентами Братского университета29.11.2019
Братск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По приглашению ректора Братского государственного университета Ильи Ситова депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Андрей Чернышев провел встречу со студентами.
Андрей Чернышев встретился с жителями Вихоревки29.11.2019
Вихоревка, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Андрей Чернышев провел встречу с жителями Вихоревки Братского района на площадке Детской школы искусств.
В Иркутске обсудили практику применения антикоррупционного законодательства в регионе28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Практику правоприменения закона Иркутской области о подаче сведений о доходах и расходах муниципальными служащими обсудили в региональном парламенте за круглым столом.
Внесены изменения в регламент думы Иркутска28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В регламент думы Иркутска внесены изменения, касающиеся порядка назначения на должности в этом представительном органе.
Вопрос о смене статуса Большого Луга и Балаганска рассмотрят на сессии ЗС 4 декабря28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержат присвоение статуса сельского поселения рабочим посёлкам Большой Луг и Балаганск. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол во время встречи с жителями Большого Луга, сообщает пресс-служба ЗС.
Минстрой РФ проверяет, куда Иркутская область потратила деньги на устранение последствий наводнения28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минстрой России проводит проверку по факту использования средств федерального бюджета, выделенных на устранение последствий летнего наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Депутат Андрей Лабыгин подал в суд на думу Иркутска28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска принял в производство иск депутата Андрея Лабыгина на думу Иркутска. Об этом сообщается в материалах суда.
За два дня в приёмную «Единой России» в Усть-Илимске обратились 20 горожан28.11.2019
Усть-Илимск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За два дня в Усть-Илимскую местную общественную приёмную партии «Единая Россия» обратились 20 горожан. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Фонд Андрея Чернышева организует театральные каникулы для детей Братского района28.11.2019
Братский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках социального проекта «Театральные каникулы детям сельских территорий «Театр дарит доброту» более 1 тысячи детей посетят спектакль об этикете. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Министра ЖКХ Иркутской области требуют отправить в отставку из-за «мусорной» реформы28.11.2019
2019-11-28-02-51-48
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министра ЖКХ Иркутской области Артура Сулейменова требуют отправить в отставку из-за реализации «мусорной» реформы. Петиция размещена на портале «Ченж.орг».
«Единая Россия» провела прием жителей трех муниципалитетов Усть-Илимского района28.11.2019
2019-11-27-10-45-53
Усть-Илимский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках единой недели приемов, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия», Усть-Илимское районное отделение 25 ноября организовало прием граждан по личным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Ирина Ковтун провела прием граждан в общественной приемной «Единой России»27.11.2019
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан в иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 25 ноября провела заместитель управляющего УФСС России по Иркутской области Ирина Ковтун. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Ирина Синцова: в регионе необходимо развивать систему целевого обучения по программам среднего специального образования27.11.2019
2019-11-27-08-08-00
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Тему развития целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального образования обсудили в рамках круглого стола, прошедшего под руководством председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Генсек «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выдвинет своих кандидатов по каждому избирательному округу27.11.2019
Москва, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» на предстоящих выборах будет выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами, пишет пресс-служба ЕР.
Фонд Андрея Чернышева организовал мастер-класс для юных журналистов Братска27.11.2019
Братск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По приглашению Благотворительного фонда депутата Госдумы (фракция «Единая Россия») Андрея Чернышева «Сибирский Характер» известный иркутский журналист Давид Азизов приехал в Братск, чтобы рассказать участникам школьных СМИ секреты подготовки информационного материала для телевидения. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Юлия Гордина назначена руководителем Дирекции автодорог Иркутской области27.11.2019
Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Юлия Гордина назначена руководителем Дирекции автодорог Иркутской области. Ранее пост занимал Иван Клочихин. Информация об этом размещена на официальном сайте службы.
«Партия власти» или «мальчик для битья» – иркутские эксперты о настоящем и будущем «Единой России»27.11.2019
2019-11-26-23-59-43
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Каковы перспективы у «Единой России», к чему могут привести происходящие в ней сейчас обновления и стоит ли ей оставаться «партией власти» – иркутские эксперты обсудили ситуацию в ЕР. Дебаты состоялись на очередном заседании «Экспертного клуба» в Иркутске.
Суд удовлетворил иск Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов думы Усть-Кута26.11.2019
Усть-Кут, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Усть-Кутский городской суд удовлетворил требования губернатора Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий депутата думы Усть-Кута Олега Калашника.
Сергей Сокол поучаствовал во встрече российско-китайских правящих партий в Пекине26.11.2019
Пекин, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол выступил в Пекине с докладом по системе противодействия коррупции, а также стал участником встречи с президентом КНР Си Цзиньпином.
Яна Синявская провела прием жителей поселка Энергетик в Братске26.11.2019
Братск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан в Братске очередной прием жителей поселка Энергетик провела депутат гордумы, член фракции «Единая Россия» Яна Синявская.
СМИ: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина намечена на 19 декабря26.11.2019
-19-
Москва, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Депутат Госдумы Андрей Чернышев провел личный прием граждан в общественной приемной «Единой России»26.11.2019
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция партии «Единая Россия») Андрей Чернышев 25 ноября провел личный прием в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Ирина Синцова встретилась с иркутянами в общественной приемной «Единой России»26.11.2019
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политсовета «Единой России» Ирина Синцова провела прием граждан по личным вопросам 25 ноября в региональной общественной приемной партии. Встреча прошла в рамках единой недели приемов в честь 18-летия партии «Единая Россия».
На выборах главы Катарбейского муниципального образования в Нижнеудинском районе победила самовыдвиженка26.11.2019
Нижнеудинский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы главы Катарбейского муниципального образования Нижнеудинского района состоялись 24 ноября. Победу одержала самовыдвиженка Людмила Смирнова. За нее проголосовали 174 избирателя (62,59%).
Завершен прием документов от кандидатов на досрочных выборах мэра Нижнеудинского района26.11.2019
2019-11-25-16-25-29
Нижнеудинский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием документов на регистрацию от кандидатов на досрочных выборах мэра Нижнеудинского района завершился 24 ноября. Голосование пройдет 22 декабря.
Сергей Левченко: надо ускорить рассмотрение законопроектов, переводящих поселки Большой Луг и Балаганск в статус сельских населенных пунктов26.11.2019
Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо ускорить рассмотрение законопроектов, изменяющих статус поселков Большой Луг и Балаганск с городских на сельские населенные пункты, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Сергей Сокол поздравил Романа Ефремова с вступлением в генсовет «Единой России»25.11.2019
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках ежегодной ротации кадров на 19 съезде «Единой России» в Москве принято решение о выведении из состава генерального совета партии директора МКУК Верхнегутарского МО Натальи Тутаевой и включении в состав генсовета секретаря первички Иркутского городского местного отделения ЕР, директора ООО «Интеграл» Романа Ефремова.
В Усть-Куте члены «Единой России» подвели итоги конкурса видеороликов ко Дню матери25.11.2019
Усть-Кут, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Кутское городское местное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги традиционного конкурса видеороликов ко Дню матери «Мама – главное слово в каждой судьбе».
Сергей Сокол: «Единая Россия» будет стремиться к победе во всех предстоящих избирательных кампаниях25.11.2019
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения, член Генерального совета «Единой России» Сергей Сокол принял участие в 19 съезде партии в Москве.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске