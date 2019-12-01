Александр Якубовский провел прием граждан в региональной приемной «Единой России»

Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия», встречу с жителями областного центра провел депутат Государственной Думы, член президиума генерального совета «Единой России» Александр Якубовский. С волнующими их вопросами к депутату обратились пятеро иркутян, сообщает пресс-служба партии.

– Традиционно во время приемов звучат самые разные вопросы, жизненно важные для граждан темы. Каждый вопрос, который сегодня прозвучал, достаточно серьезный и требует отдельной проработки, – сказал депутат Госдумы.

Так, к Александру Якубовскому обратилась жительница Иркутска с просьбой оказать содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья. Ее дом еще в 2012 году признан ветхим, но до сих пор не расселен, люди по-прежнему живут в нем.

– В соответствие с информацией, размещенной на сайте министерства ЖКХ РФ, этот дом будет расселен только до конца 2022 года. Мы сейчас посмотрим, что мы в этой ситуации можем сделать и постараемся этот процесс ускорить. Безусловно, расселение ветхого жилья в течение 10 лет – ситуация недопустимая, – отметил Александр Якубовский.

Как сообщает депутат, в ближайшее время от его имени будет направлен депутатский запрос в прокуратуру, правительство РФ, региональное правительство и министерство ЖКХ, а также в администрацию города Иркутска.

На прием к депутату обратились дольщики, права которых были нарушены.

– Обратилась женщина, которая живет в Иркутске, но имеет собственность в долгострое в Новосибирске. Подробнее ознакомимся с ситуацией и постараемся помочь заявительнице и ускорить процесс достройки этого дома, – сказал Александр Якубовский.

Здесь же на площадке региональной общественной приемной Александр Якубовский провел встречу с и.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Даниилом Литвиновым. В рамках встречи обсудили вопросы возможного взаимодействия реготделения МГЕР и депутата Госдумы.

– Обсудили возможные встречи с молодогвардейцами в формате прямого диалога, которые планируем провести в феврале. Договорились о том, что в дальнейшем я буду поддерживать контакт с «Молодой Гвардией» в регионе. Как выходец из МГЕР я прекрасно понимаю, с какими проблемами сталкиваются ребята и безусловно важно, чтобы максимально были эффективны в той деятельности, которую они ведут, – сообщил депутат.

По словам Александра Якубовского, к нему также обратились члены общественной организации Иркутска, которые столкнулись с хамским отношением региональных чиновников. Депутат планирует обратиться в органы прокуратуры с просьбой дать правовую оценку поведению чиновников.