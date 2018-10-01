Александр Якубовский сложил с себя полномочия депутата ЗС Приангарья

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Александр Якубовский сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Иркутской области. Это произошло 2 октября на внеочередном заседании сессии ЗС.

Напомним, он был выбран в областной парламент по партийным спискам «Единой России». Однако двумя годами ранее он также по спискам участвовал в выборах депутатов Государственной Думы РФ. И после смерти Иосифа Кобзона Александр Якубовский получил его мандат. В связи с уходом в Государственную Думу он отказался от полномочий депутата ЗС Приангарья. На минувшей неделе также были досрочно прекращены его полномочия в качестве депутата думы Иркутска. Ожидается, что в ЗС на место Александра Якубовского придет Геннадий Осодоев.

На этой же сессии получивший после еще одного сложившего полномочия депутата Сергея Брилки Степан Франтенко по собственному желанию был включен в состав комитета по госстроительству и местному самоуправлению и в комиссию по регламенту, мандатам, депутатской этике и связям с общественными объединениями.