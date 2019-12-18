Александр Якубовский: в Приангарье благодаря «Единой России» вдвое увеличат финансирование строительства жилья для сирот

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 2020 года финансирование строительства жилья для детей-сирот в Иркутской области благодаря «Единой России» будет увеличено в два раза относительно того, что полагалось ранее. Это решит проблему примерно девяти тысяч человек, заявил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, он подчеркнул, что до недавнего времени ситуация со строительством жилья для детей сирот в Иркутской области была критической.

– По многочисленным жалобам представители партии и я лично выезжали в районы, чтобы ознакомиться как с условиями проживания сирот, так и с качеством предоставляемого им жилья. Было возбуждено несколько уголовных дел, потому что и качество строительства, и его финансирование не соответствовали нормам и законодательству, – рассказал Александр Якубовский.

Депутат отметил, что депутаты от фракции «Единой России» в Заксобрании Иркутской области настояли на существенном увеличении объемов финансирования при принятии следующего бюджета области.

Напомним, для решения проблемы обеспечения детей-сирот жильем «Единая Россия» и правительство рассматривают возможность введения социальной выплаты на покупку жилья. Изначально о такой возможности председатель партии Дмитрий Медведев сказал в ходе проведения приема в общественной приемной «Единой России», затем эта инициатива обсуждалась на совещании правительства 17 декабря. Эта инициатива касается лиц старше 23 лет, тех, кто имеет семьи, воспитывает детей.