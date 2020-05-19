Москва, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Якубовский выступил с инициативой обязать банки не отказывать дольщикам в рефинансировании ипотеки. Как сообщает пресс-служба депутата, Александру Якубовскому поступает масса обращений от обманутых участников долевого строительства, которые взяли кредиты несколько лет назад, о том, что сейчас кредитные организации отказываются пересматривать платежи по ипотеке. Аргумент такой: дома не достроены, проблемные девелоперы потеряли аккредитации в банках – либо они банкроты, либо в стадии этой процедуры. Значит, залога на ипотеку нет. Парламентарий уверен, что гарантия есть. – Есть поручение президента решить проблему, есть Федеральный фонд защиты прав участников долевого строительства, который входит в структуру госкорпорации «Дом.РФ». Есть Единый реестр проблемных объектов, который он администрирует. И по сути это реестр зданий, на которые распространяется государственная гарантия. В связи с этим считаю целесообразным приравнять наличие дома в Едином реестре к объектам аккредитованных в банках девелоперов. Это даст возможность дольщикам реструктуризировать свои кредиты, – отметил Александр Якубовский. На начало 2020 года в России было зарегистрировано порядка 200 тысяч обманутых дольщиков. Многие из них брали ипотечные кредиты больше пяти лет назад. Тогда ставки были гораздо выше. Например, в 2015 году она находилась в районе 14%. Сейчас в сложной экономической ситуации по предварительным подсчётам оказался каждый четвёртый заемщик. Реструктуризацию ипотеки получают единицы из них. В то же время благодаря изменениям в законодательстве число дольщиков неизменно снижается. «Фонд.РФ» уже восстановил права десятков тысяч человек. По словам парламентария, это и есть подтверждение эффективности работы и выполнения госгарантий. – Сейчас люди, которые и так уже обмануты и вынуждены платить двойную цену - за ипотеку и съёмное жилье, могут претендовать на реструктуризацию только после того, как их права будут восстановлены. Возможно это случится через год или через два, но в любом случае государство это гарантирует. Совершенно непонятно, почему дольщики, должны выплачивать грабительские проценты. Это недопустимо. Мы должны помочь людям снять это ярмо, а не дать возможность нажиться банкам, – прокомментировал депутат. Александр Якубовский направил письма с инициативой уравнять права обманутых дольщиков с обычными ипотечными кредиторами в Центробанк и «Дом.РФ». По итогам реакции будет сформирована законодательная инициатива. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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