Александр Якубовский вошел в состав межфракционной комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса

Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пленарном заседании Государственной думы 14 апреля принято постановление о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Члены комиссии совместно с представителями регионов и при помощи профессионального сообщества будут стараться на законодательном уровне разрешить проблемы бизнеса. В состав комиссии вошел член президиума Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский.

– Задача комиссии – помощь малому и среднему бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции и, как следствие, усложняющейся экономической ситуации. Комиссия вместе с профессиональным сообществом и представителями регионов будет работать над законодательным решением проблем, с которыми сегодня сталкивается бизнес. Александр Чалбышев уже готовит предложения от «Опора России – Иркутск», предлагаю предпринимателям Иркутской области присоединиться к этому процессу, направить свои предложения в Иркутское региональное отделение «Опоры России», – заявил парламентарий.

Ранее с соответствующей инициативой к депутатам обратился лидер думской фракции ЕР Сергей Неверов, отметив, что депутаты получают много предложений из регионов, связанных с тем, что малый бизнес в наибольшей степени страдает в период распространения коронавируса.