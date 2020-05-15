Александра Ведерникова избрали председателем Координационного межконфессионального совета при ЗС Иркутской области

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава областного парламента Александр Ведерников единогласно избран председателем Координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Александр Ведерников поблагодарил членов межконфессионального совета за оказанное доверие и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Кроме того, в состав Координационного межконфессионального совета вошла председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольга Безродных. В состав совета включили также председателя комиссии по развитию гражданского общества Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области Яну Ступину. Она внесла на рассмотрение членов совета предложения в план мероприятий в сфере молодёжной политики.

На заседании Совета также была рассмотрена информация о социально-экономических мерах в отношении иностранных мигрантов в Иркутской области в условиях пандемии коронавируса, обсуждалась дополнительная государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих, благотворительных и религиозных объединений.

Члены совета и депутаты ЗС также подчеркнули важность взаимодействия представителей власти всех уровней, религиозных конфессий и сил гражданского общества в разъяснительной работе с населением по профилактике распространения коронавирусной инфекции.