Алексей Красноштанов обвинил прокуратуру в давлении на депутатов думы Иркутска. Ведомство выпустило опровержение

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы России Алексей Красноштанов, выступая на одном из иркутских телеканалов 29 января 2020 года, заявил о давлении со стороны прокуратуры на депутатов думы Иркутска во время принятия бюджета областного центра на 2020 год. В прокуратуре Иркутской области заявления парламентария опровергли.

Телепередача с участием Алексея Красноштанова вышла на телеканале АИСТ. Прокуратура, реализуя право на опровержение, предоставленное статьёй 43 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», требует опровергнуть несоответствующие действительности сведения.

– Озвученное депутатом мнение об оказании «давления», а также приведенные им как в подтверждение сведения, не соответствуют фактическим обстоятельствам. Прокурором Иркутской области Александром Ворониным в декабре 2019 года-январе 2020 года какие-либо встречи ни с депутатским корпусом, ни с отдельными депутатами думы Иркутска не назначались и не проводились, – отмечается в пресс-релизе прокуратуры Иркутской области.

Также сообщается, что в прокуратуре Иркутской области 27 декабря 2019 года провели рабочее совещание по инициативе законодательного и исполнительных органов государственной власти Иркутской области под руководством заместителя прокурора области Романа Шергина с участием работников аппарата прокуратуры области, прокуратуры Иркутска, министра финансов Иркутской области, председателя КСП Иркутской области, председателя думы Иркутска, заместителя мэра Иркутска, председателя КСП Иркутска – то есть всех органов, заинтересованных в надлежащем исполнении бюджетного процесса на территории региона и областного центра.

На совещании участники рассмотрели вопрос о восстановлении законности в бюджетной сфере с учетом протеста прокурора Иркутска на решение думы города от 13 декабря 2019 года «О бюджете города Иркутска на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов». В ходе совещания состоялся обмен мнениями о сложившейся ситуации и возможных вариантах её разрешения в установленном законом порядке.

Соответственно, оснований к выводу об оказании «давления» прокуратурой на депутатов городской думы не имеется, подчёркивают в прокуратуре.

Напомним, бюджет Иркутска на 2020 год был принят только 30 декабря 2019 года. Перед этим дума несколько раз отклоняла протесты прокуратуры.