Алексей Распутин представил избирателям-иркутянам отчет о результатах работы в 2017 году

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Отчет о работе за 2017 год представил жителям своего избирательного округа депутат думы Иркутска Алексей Распутин. Основными параметрами стали итоги благоустройства, в том числе в частном секторе, ремонта дворов и дорог, установка детских и спортивных площадок, общественная деятельность депутата и встречи с жителями.

Так, сообщает пресс-служба думы, в 2017 году администрацией города по инициативе депутата и жителей в предместье Рабочее отремонтированы внутриквартальные территории на улицах Напольная, 92, 94, 96А, 103, 105, 107, 109; Сарафановская, 70Б, 74; Щедрина, 7/2, 7/3,18А, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18Ж; Карпинская, 21/1. По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены дворы на Напольной, 77, 79, 120/1-120/8. Работы проведены администрацией города по заявкам депутата. Также демонтирована незаконная трехэтажная постройка общей площадью почти 1000 кв метров на ул. Напольная, 132.

В частном секторе мэрией проведены работы на улицах Сарафановская (от Потанина до Ленской, от Слюдянской до дома № 80А и от Братской до Парниковой), Парниковая, Лесная (от ул. Ушаковская до дома №24), Мальтинская, Бодайбинская, Каштаковская (от ул. Щедрина до ул. Лесной); Кордонная, Тайшетская, Черского, а также в переулке Учительский и в проездах Нахимова и Мраморный. На улицах Освобождения – Бестужева уложена водопропускная труба.

– Каштаковская роща вошла в тройку проектов-победителей общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В ближайшее время планируется начать первый этап экологического проекта благоустройства этого общественного пространства, – отметил Алексей Распутин.

В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» администрацией города оборудованы тротуары, установлен светофор и заасфальтирована проезжая часть на Баррикад (от Братской до Напольной) и на пересечении Баррикад и Братской. Выполнено благоустройство на опасном перекрестке с пересечением пяти дорог – улицах Карпинской и Ленской. Там сделаны тротуары, обустроено освещение, появились два пешеходных перехода с установкой знака и пандусы для людей с ограниченными возможностями.

На Братской, 2/1 за счет частных инвестиций оборудован остановочный пункт с новым названием «Речная». Искусственные неровности в рамках работ по содержанию элементов обустройства автомобильных дорог появились на Баррикад, 50/1 и 54Б, Напольная, 37, Ушаковская, 34.

В 2017 году в общественной приемной депутата на Баррикад, 135 состоялось 84 приема граждан. Еще четыре приема Алексей Распутин провел в общественной приемной «Единой России». С письменными заявлениями обратились 904 человека.

– Сделано много, но и планов немало. На их осуществление нужно время. Будем уделять больше внимания работе общественного транспорта, строительству нового жилья на месте домов, признанных аварийными. Рабочему нужен ФОК, досуговый центр, помещения, где могли бы вести работу наши общественные организации. Уверен, Рабочее – один из самых перспективных районов в городе. И впереди у нас с вами большая, плодотворная и интересная работа, - подвел итог Алексей Распутин.

Полный текст отчета – по ссылке .