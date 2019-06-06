Алексей Савельев намерен установить спортивный комплекс на Воинской Площадке в Иркутске

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С просьбой установить многофункциональную спортивную площадку к депутату думы Иркутска по избирательному округу №7, члену партии «Единая Россия» Алексею Савельеву обратились жители улицы Воинская Площадка.

Это окраинная часть Иркутска-2, где существуют проблемы с благоустройством, пишет пресс-служба реготделения «Единой России».

Как рассказал Алексей Савельев, сложности на этой территории возникают из-за принадлежности земли: часть находится в собственности РЖД, часть принадлежит городу, оставшийся участок – с неразграниченной госсобственностью.

– Когда разберемся с границами между участками, то проведем выездное совещание на Воинской Площадке, чтобы совместно с горожанами определить наилучшую точку расположения спортивного ядра. Проектирование площадки пройдет с учетом всех пожеланий, – отметил депутат.

После приема состоялась встреча с жителями домов №120 и №118 на улице Волгоградской. Обсудили благоустройство внутриквартальных проездов с устройством парковочных карманов и водоотведением с проезжей части, ремонт существующей детской площадки и установку нового спортивного комплекса, обрезку деревьев и дополнительное озеленение двора. Совместно с жителями и архитекторами будет разработан проект благоустройства для включения его в программу «Формирование комфортной городской среды».