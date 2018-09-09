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10.09.2018

Алексей Цыденов может стать депутатом Народного хурала Бурятии

Бурятия, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии в единый день голосования, 9 сентября, состоялись выборы в Народный хурал. По последним данным республиканского избиркома, большинство голосов (41,3%) набрала «Единая Россия», чей партийный список возглавил Алексей Цыденов.

На втором месте в Бурятии КПРФ (25,7%), перешагнули пятипроцентный порог еще два реготделения – «Справедливая Россия» и ЛДПР, набравшие 9,3 и 11,8% соответственно. Чуть-чуть не хватило «Гражданской платформе» (4,8%), на последнем месте КПСС (2,6%).

Ну а как сообщает ИА «Восток-Телеинформ» со ссылкой на председателя Избирательной комиссии Бурятии Дмитрия Ивайловского, глава РБ фактически стал депутатом хурала, и теперь ему по закону предстоит или сложить полномочия, или отказаться от мандата.

Между тем, напомним, в Иркутской области «Единая Россия» терпит поражение от КПРФ на выборах в Законодательное собрание. По последним данным, коммунисты опережают единороссов в голосовании по единому округу – примерно на 6%, не исключен перевес и по одномандатным. Впрочем, пока еще окончательные результаты не известны.

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