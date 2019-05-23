Алена Аршинова направила в правительство РФ пакет предложений для включения в программу «Земский учитель»

Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В целях реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Единой России» «Новая школа» организовали широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ. По их итогам был выработан комплекс важных предложений для включения в программу «Земский учитель», которые были отправлены на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова, пишет пресс-служба партии. – Мною было направлено официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в котором содержится пакет предложений для включения в программу «Земский учитель». В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности, – сказала АленаАршинова. По ее словам, предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги. Предполагается, что на нем сможет зарегистрироваться и оставить заявку любой учитель. – Данный ресурс обеспечит доступность сведений о реализации программы для анализа ее результативности в каждом субъекте РФ, – отметила Алена Аршинова. – Что касается минимального срока контракта для участия в программе, то он должен составлять пять лет. При этом для исключения оттока кадров из села и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты, – добавила парламентарий. Наличие у кандидата прописки, доли собственности в квартире родителей или других родственников не должно послужить основанием для отказа в участии в программе. – Это позволит вернуть в родные школы выпускников из сельской местности, – уверена Алена Аршинова. Не менее важно ограничиться утвержденными на федеральном уровне критериями отбора кандидата, не устанавливая региональных критериев отбора, которые могут создать неравные условия для педагогов из разных регионов, а также минимизировать количество предоставляемых кандидатами документов. – Такие программы, как «Земский учитель», должны формироваться не просто с учетом мнения регионов, а на их основе. Реализация программы «Земский учитель», несомненно, станет очень важным вкладом в решение проблемы нехватки учителей в сельской местности и в малых городах. В рамках партпроекта «Новая школа» мы обеспечим всероссийский контроль последующей эффективной реализации программы «Земский учитель» в регионах, – резюмировала координатор партпроекта «Новая школа». Напомним, в рамках послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Она должна быть подготовлена правительством не позднее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: владимир путин

единая россия

федеральные новости Тэги: View the discussion thread.