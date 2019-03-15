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16.03.2019

Анатолий Дубас не смог добиться через суд регистрации на выборах мэра Усть-Илимска

Усть-Илимск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд отказал представителю партии «Родина» Анатолию Дубасу в регистрации кандидатом в мэр города. Об этом сообщается в материалах суда.

Напомним, по словам представителей ТИК, бывший депутат Заксобрания Иркутской области не представил все необходимые для этого документы.

Кроме того, Усть-Илимский городской суд отменил решение городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатом в мэры города самовыдвиженца Наиля Гарипова. Этого потребовала Екатерина Сазонова от «Городов России», сообщает пресс-служба суда.

В свою очередь, Наиль Гарипов ранее подал иск о снятии с выборов единоросса Сергея Зацепина, но суд нарушений при вынесении решения о регистрации кандидатом председателя думы Усть-Илимска не установил. Сейчас апелляционная жалоба на решение Усть-Илимского городского суда находится на рассмотрении в Иркутском областном суде.

Напомним, 5 марта в Усть-Илимске завершилась регистрация кандидатов на досрочных выборах мэра. Участие в выборах продолжат самовыдвиженец Наиль Гарипов, Сергей Зацепин от «Единой России», Ирина Кондратьева от «Справедливой России», Екатерина Сазонова от «Городов России», Анна Щекина от ЛДПР.

Отказано в регистрации Анатолию Дубасу от партии «Родина» и самовыдвиженцам Александру Бережному, Александру Климову, Артему Мокроусову, Евгению Савцову, Илье Синельщикову.

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