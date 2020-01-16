ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
16.01.2020

Андрей Чернышев: одна из ключевых тем послания президента для Приангарья – предложения по привлечению медработников

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Одной из ключевых тем послания  президента депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Андрей Чернышев считает предложения по привлечению медицинских кадров. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

– Для жителей северных территорий Иркутской области, интересы которых я представляю в парламенте страны, это одна из главных проблем. В медучреждениях катастрофически не хватает специалистов. Этот вопрос я неоднократно поднимал на различных уровнях, вносил предложения о возврате целевого обучения в медицинских вузах, – рассказал депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что работа по привлечению медкадров в северные территории Иркутской области уже ведется.

– Мы не сидим сложа руки. Благотворительный Фонд «Сибирский характер», который был основан мной для решения социальных проблем севера Приангарья, уже четвертый год реализует и финансирует программу по обучению медспециалистов. После получения дипломов они должны отработать в лечебных учреждениях наших северных городов не менее пяти лет. При поддержке Фонда уже прошли обучение более 30 специалистов. Но этого недостаточно. Поэтому предложение президента об увеличении количества целевых мест по медицинским специальностям в вузах, установление почти стопроцентного целевого обучения в ординатуре по самым дефицитным направлениям, вероятно, поможет решить эту проблему, – резюмировал Андрей Чернышев.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Николай Труфанов о послании президента: острые проблемы, с которыми сталкивается отдельный человек, требуют системных решений16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Озвученное 15 января послание президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, безусловно, можно назвать импульсом к выходу нашей страны на качественно новый уровень развития, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Николай Труфанов.
Андрей Турчак: «Единая Россия» поддерживает предложение президента назначить Михаила Мишустина премьер-министром16.01.2020
Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» поддерживает предложение президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства России.
Андрей Чернышев: одна из ключевых тем послания президента для Приангарья – предложения по привлечению медработников16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Одной из ключевых тем послания  президента депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Андрей Чернышев считает предложения по привлечению медицинских кадров. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Александр Душин: реализовать поручения президента нам удастся, в том числе, благодаря участию в партийных проектах16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировал глава Усть-Кута, член регионального политсовета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Душин.
Дмитрий Бердников: задачи, озвученные президентом страны, являются приоритетными в нашей работе16.01.2020
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Комментируя послание президента РФ Владимира Путина, мэр Иркутска Дмитрий Бердников отметил, что развитие областного центра ведется в соответствии с векторами, заданными федеральным центром.
На выборах главы Хохорска Боханского района выдвинулись 10 кандидатов16.01.2020
Боханский район, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Всего 10 кандидатов выдвинулись на выборах главы села Хохорск Боханского района.
Игорь Кобзев прокомментировал послание президента16.01.2020
2020-01-16-03-01-34
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в оглашении послания президента РФ Федеральному собранию.
Наталья Дикусарова: нужно оперативно принять ряд законопроектов по обозначенным президентом направлениям16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области, заместитель секретаря Иркутского реготделения партии «Единая Россия» Наталья Дикусарова, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, выделила наиболее актуальные для региона пункты.
Андрей Турчак: «Единая Россия» поставит задачи по реализации послания президента фракции в Госдуме16.01.2020
Москва, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания президента, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе.
Правительство России подало в отставку15.01.2020
2020-01-15-13-44-57
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают РИА-Новости.
Сергей Сокол прокомментировал послание президента Федеральному Собранию15.01.2020
2020-01-15-12-20-48
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ситуацию в здравоохранении нужно в корне менять. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Оглашение послания состоялось в Москве 15 января.
Первые лица Иркутской области поучаствуют в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию15.01.2020
2020-01-15-04-17-02
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол 15 января примут участие в оглашении послания президента РФ Федеральному Собранию.
Наталья Дикусарова провела прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России»15.01.2020
Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 14 января прием граждан по личным вопросам провела депутат Законодательного собрания Иркутской области, заместитель секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России» Наталья Дикусарова. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Владимир Путин 15 января выступит с посланием Федеральному Собранию15.01.2020
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Владимир Путин 15 января выступит с посланием Федеральному Собранию. Об этом сообщает сайт Кремля.
На должность главы Хохорска от «Единой России» выдвинут Василия Барлукова15.01.2020
2020-01-14-10-23-21
Боханский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единую Россию» на выборах главы Хохорского муниципального образования Боханского района представит индивидуальный предприниматель Василий Барлуков. Его кандидатуру поддержал местный политический совет ЕР, сообщает пресс-служба партии.
Депутаты Госдумы от Иркутской области отметились в рейтинге «полезности»14.01.2020
Москва, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные эксперты проанализировали работу депутатов Госдумы РФ седьмого созыва и по результатам исследования составили интегральный рейтинг их «полезности». Об этом сообщается на сайте «Депутат Клуб».
Игорь Кобзев выступит с посланием о положении дел в Иркутской области 18 марта14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодное послание главы Иркутской области к Законодательному собранию региона в 2020 году должно прозвучать ориентировочно 18 марта.
Двух заместителей министра образования назначили в Иркутской области14.01.2020
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Двух заместителей министра образования назначили в Иркутской области 13 января. Их педагогическому сообществу представил глава региона Игорь Кобзев.
Игорь Кобзев встретился с председателем экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатериной Удеревской14.01.2020
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с Екатериной Удеревской, которая является председателем экологической ассоциации «Байкальское содружество», экспертом Общественного совета Минприроды РФ, Общественной палаты Иркутской области, ОНФ и руководителем общественного проекта «Сохранение озера Байкал».
Заксобрание Иркутской области совместно с правительством региона отработает вопрос строительства ФАПов14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках взаимодействия Законодательного собрания Иркутской области и регионального правительства будет детально изучен вопрос о причинах задержки строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории области, в том числе на федеральные деньги. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
СМИ: полиция Бурятии подала в суд на сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева14.01.2020
2020-01-14-02-24-18
Бурятия, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - МВД Бурятии подало в суд исковое заявление к члену Совета федерации от Иркутской области Вячеславу Мархаеву о защите деловой репутации. Поводом стало выступление политика 25 сентября 2019 года на заседании Совета федерации. Полиция просит признать сведения, высказанные сенатором, не соответствующими действительности и публично их опровергнуть. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Глава села Утулик в Слюдянском районе сложил полномочия13.01.2020
Слюдянский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще одна муниципальная кампания пройдет в Иркутской области в марте. В связи со сложением полномочий по состоянию здоровья прежним главой села Утулик Слюдянского района Андреем Полоротовым дума муниципалитета назначит досрочные выборы.
Игорь Кобзев: правительство Иркутской области должно быть сформировано до 1 февраля13.01.2020
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио главы региона Игорь Кобзев назвал новый срок окончательного формирования нового состава правительства Иркутской области – 1 февраля. Напомним, ранее звучали даты 20 декабря, затем – 13 января.
Жители Иркутска выступили за возвращение прямых выборов мэра города13.01.2020
2020-01-13-05-35-13
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 января прошли публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра города. Перед началом заседания регистрацию прошли 95 жителей города, 39 из которых заявили о желании публично выступить и озвучить свое мнение.
Игорь Кобзев стартовал с 65-го места в рейтинге влияния губернаторов13.01.2020
-65-
Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дебютировал в рейтинге влияния глав субъектов РФ за декабрь 2019 года, подготовленном экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он занял 65-е место.
Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэрами Братска и Черемхово12.01.2020
Иркутск, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с мэром Черемхово Вадимом Семеновым и мэром Братска Сергеем Серебренниковым.
Дмитрий Козлов – о наиболее важных событиях 2019 года в Иркутской области10.01.2020
-2019-
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ подводит итоги 2019 года. В заключение своим взглядом на самые важные события минувшего года поделился научный директор иркутского Межрегионального института общественных наук, доцент ИГУ Дмитрий Козлов.
Андрей Чернышев: правительство РФ официально подтвердило сохранение северных надбавок10.01.2020
Москва, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутату Государственной Думы от Приангарья Андрею Чернышеву удалось обратить внимание правительства страны на все еще актуальные акты Советского Союза, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки для жителей районов Крайнего Севера.
Павел Степанов – о главных событиях для Иркутской области в 2019 году09.01.2020
-2019-
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подводить итоги ушедшего 2019 года. Своим мнением о наиболее важных событиях в Иркутской области поделился председатель иркутского Клуба публичной политики Павел Степанов.
Вадим Семенов – о главных итогах 2019 года для Иркутской области09.01.2020
-2019-
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О самых важных вехах прошедшего года – мэр Черемхово, глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов.
Танцуют все! Иркутская область вступила в год "больших выборов"08.01.2020
-q-q
Иркутская область, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области в 2020 году ожидается масштабная избирательная кампания регионального уровня и ряд муниципальных.
Лариса Егорова – о главных итогах 2019 года для Иркутской области04.01.2020
-2019-
Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О том, что важного в регионе случилось за год, рассказала депутат Законодательного собрания региона, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Лариса Егорова.
Итоги работы с муниципалитетами за год подвели в Законодательном собрании Иркутской области03.01.2020
Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Важнейшими задачами на 2020 год должны стать разработка стратегии социально-экономического развития Приангарья с учетом потребностей территорий, а также активное участие региона в национальных проектах и федеральных программах. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на заседании Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований региона.
Политолог Юрий Пронин – о главных итогах 2019 года для Иркутской области03.01.2020
-2019-
Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные комментарии о самых значимых событиях для Иркутской области в 2019 году. Своим мнением о них поделился политолог Юрий Пронин.
Александр Якубовский – о главных итогах 2019 года для Иркутской области01.01.2020
-2019-
Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Своим взглядом на них поделился депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.
Читать все новости раздела «Политика»
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске