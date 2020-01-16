Андрей Чернышев: одна из ключевых тем послания президента для Приангарья – предложения по привлечению медработников

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Одной из ключевых тем послания президента депутат Государственной Думы РФ, член фракции партии «Единая Россия» Андрей Чернышев считает предложения по привлечению медицинских кадров. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

– Для жителей северных территорий Иркутской области, интересы которых я представляю в парламенте страны, это одна из главных проблем. В медучреждениях катастрофически не хватает специалистов. Этот вопрос я неоднократно поднимал на различных уровнях, вносил предложения о возврате целевого обучения в медицинских вузах, – рассказал депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что работа по привлечению медкадров в северные территории Иркутской области уже ведется.

– Мы не сидим сложа руки. Благотворительный Фонд «Сибирский характер», который был основан мной для решения социальных проблем севера Приангарья, уже четвертый год реализует и финансирует программу по обучению медспециалистов. После получения дипломов они должны отработать в лечебных учреждениях наших северных городов не менее пяти лет. При поддержке Фонда уже прошли обучение более 30 специалистов. Но этого недостаточно. Поэтому предложение президента об увеличении количества целевых мест по медицинским специальностям в вузах, установление почти стопроцентного целевого обучения в ординатуре по самым дефицитным направлениям, вероятно, поможет решить эту проблему, – резюмировал Андрей Чернышев.