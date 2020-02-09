Андрей Чернышев поучаствовал в собрании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске завершилось собрание Ассоциации муниципальных образований области. При участии полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло и врио губернатора Игоря Кобзева были подведены итоги работы объединения, определены планы на 2020 год.

В работе форума принял участие депутат Государственной думы РФ Андрей Чернышев. Как региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» парламентарий обозначил основные параметры его реализации в 2019 году. По проекту «Единой России» было освоено около 94 млн рублей. На эти средства провели косметические ремонты в 45 сельских клубах и Домах культуры Приангарья. Муниципальные театры модернизировали зрительные залы, сценическое оборудование, были поставлены новые спектакли с привлечением известных столичных режиссеров, сообщает пресс-служба Андрея Чернышева.

За успешную реализацию проекта «Культура малой Родины» депутат отметил благодарственными письмами главу Усть-Кута Александра Душина, мэров Нукутского и Куйтунского районов Сергея Гомбоева и Алексея Мари. Также Андрей Чернышев поздравил с переизбранием на пост председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области мэра Черемхово Вадима Семенова.