Андрей Чернышёв: депутаты Госдумы "пробили стену непонимания" в вопросах помощи переселенцам из районов Крайнего Севера

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе продолжается напряженная работа над проектом федерального бюджета на 2020-й и предстоящий период 2021–2022 годов. Уже принятые ключевые поправки, в основном, касаются поддержки регионов. Депутаты от северных территорий также дают свои предложения. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Одной из основных проблем жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, можно считать очень низкие темпы переселения в территории с более благоприятными климатическими условиями. Как отметил депутат Госдумы от Иркутской области (партия «Единая Россия») Андрей Чернышёв, в последнее время движение очереди практически остановилось. В октябре парламентарий побывал в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. Только здесь в очереди числятся порядка 800 семей. В их числе одинокие пенсионеры и дети-сироты, имеющие первоочередное право на переселение.

Согласно совместному обращению депутатов от северных территорий к председателю бюджетного комитета парламента, в постановление Госдумы включен пункт, которым правительству РФ рекомендовано в первом квартале 2020 года предложить меры по комплексному решению вопроса обеспечения жилыми помещениями граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера. Это значит, что в ближайшие месяцы правительство должно будет представить конкретные предложения по решению указанной проблемы, включая изменения законодательства и нормативно-правовых актов.

– Сегодня произошло знаковое событие. Депутатам Госдумы от северных территорий удалось «пробить стену непонимания» и доказать, что статус текущих проблем наших избирателей должен быть повышен до категории «приоритетный», – сказал Андрей Чернышёв.